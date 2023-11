Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist besiegt durch Tore von Jonas Wind und Rogério den RB Leipzig mit 2:1 und beendet seine Negativserie.

Ende Oktober im DFB-Pokal hatte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig durch Vaclav Cerny nach nicht mal einer Viertelstunde das 1:0 erzielt und die knappe Führung über die Zeit gebracht, weil den Gästen der rechte Zug zum Tor fehlte. Beim Wiedersehen der beiden Teams in der Liga am Samstag in der Volkswagen-Arena ging die Partie für den VfL erneut gut los. Torjäger Jonas Wind brachte die Wolfsburger diesmal sogar schon nach wenigen Minuten in Front (9.), doch die Reaktion der Gäste war jetzt eine andere. Angetrieben von dem agilen Ex-Wolfsburger Xaver Schlager und dem bärenstarken Xavi Simons rollte schon vor der Pause Angriff auf Angriff auf das Tor der Hausherren. Letztlich aber erwiesen sich die Grün-Weißen in der Offensive vor 25.350 Zuschauern als eiskalt und fuhren beim 2:1-Erfolg den ersten Bundesliga-Dreier seit Ende September ein.

Wolfsburgs Chefcoach Niko Kovac hatte vor dem Anpfiff wieder mal für eine Überraschung gesorgt. Nachdem Kapitän Maximilian Arnold zuletzt bei der bitteren 0:4-Niederlage in Mönchengladbach mal wieder ran durfte, saß er nun wieder auf der Bank. Dort musste auch Yannick Gerhardt Platz nehmen, der nach mehreren Startelf-Einsätzen zu Saisonbeginn derzeit nicht mehr erste Wahl ist. Stattdessen setzte Wolfsburgs Trainer in der Zentrale auf Aster Vranckx, Mattias Svanberg und Lovro Majer. Pokaltorschütze Cerny rückte wieder ins Team, Tiago Tomás saß hingegen zunächst draußen.

Wolfsburgs Jonas Wind profitiert bei 1:0 von Torwartfehler

Bereits in den ersten Minuten der Partie wurde deutlich, dass sich die Sachsen vorgenommen hatten, diesmal mehr Offensivpower auf den gepflegten Wolfsburger Hybridrasen zu bringen. Allerdings zeigten auch die Hausherren früh gute Aktionen nach vorne. Nach rund fünf Minuten prüfte Mattias Svanberg mit einem Schlenzer RB-Keeper Janis Blaswich, der in dieser Szene auf dem Posten war. Drei Minuten später sah der Gäste-Schlussmann weniger gut aus: Nach Ablage von Cerny flankte Svanberg in den Strafraum, wo Jonas Wind den Ball auf das Tor köpfte. Blaswich kam zwar an den Ball, wehrte diesen aber ins eigene Netz ab und sah bei der Aktion somit unglücklich aus.

Die in der Anfangsviertelstunde recht offene Begegnung verschob sich in der Folgezeit immer weiter Richtung Wolfsburger Hälfte. Mehrfach war VfL-Keeper Koen Casteels zur Stelle, insbesondere mit einer Fußabwehr gegen Lois Opendas Abschluss (17.) und bei einer reflexartigen Abwehr, als der belgische Nationalkeeper bei Opendas Schuss blitzartig den Arm ausfuhr und den Ball hielt (27.). Auch danach rollte ein Angriff nach dem anderen auf das VfL-Tor, doch in die Pause konnten die Hausherren die Führung noch nehmen – auch weil Schiedsrichter Robert Hartmann nach einem Zweikampf von VfL-Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw gegen Openda seine Elfmeterentscheidung nach der Prüfung der Szene durch den VAR zurecht zurücknahm. Statt Strafstoß gab es Gelb für den Leipziger Angreifer wegen seiner Schwalbe und ebenso eine Verwarnung für RB-Coach Marco Rose wegen Meckerns.

Wolfsburger sind erst im Glück und schlagen dann zu

Nach dem Seitenwechsel verschafften sich die Gastgeber zunächst durch die eine oder andere Aktion Entlastung, sahen defensiv dann aber einmal schlecht aus: Nach einem Pass in die Spitze von Benjamin Henrichs war Openda durch, passte vor dem Tor zu Yussuf Poulsen, der zum 1:1-Ausgleich entschob (52.). Und Leipzig wollte mehr: Nach rund einer Stunde rettete Casteels bei einem schnellen Leipziger Vorstoß gegen Poulsen per Fuß, nur kurz darauf schlenzte Openda den Ball nach Poulsens Vorlage knapp am Tor vorbei. Doch dann bissen urplötzlich die Wölfe zu: Ridle Baku passte bei einem Angriff von rechts auf Jonas Wind, der zentral im Strafraum auf Rogério weiterschob. Der Brasilianer hämmerte den Ball zur erneuten VfL-Führung in den oberen Winkel (66.).

Leipzig schien durch den Treffer der Wolfsburger leicht geschockt. Das ambitionierte Team von Marco Rose drückte zwar weiter, doch ähnlich klare Gelegenheiten wie in der ersten Stunde konnte sich RB nicht mehr erspielen. In der Schlussphase verteidigte der VfL bei Schneeregen konsequent und ließ keine Großchance der Gäste mehr zu. Am Ende siegten die Wölfe dank eines starken Koen Casteels und größerer Effizienz mit 2:1. Am kommenden Samstag tritt das Team von Niko Kovac beim VfL Bochum an.