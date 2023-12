Wolfsburg. Bei seiner Flucht schubst der Mann am Mittwochmittag eine Angestellte zur Seite. Wer hat Hinweise zu der Tat?

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmittag mehrere Flaschen Alkohol aus einem Discounter am Hansaplatz in Wolfsburg gestohlen. Bei seiner Flucht stieß er eine Angestellte zur Seite, die dabei nicht verletzt wurde, teilt die Polizei Wolfsburg mit.

Eine Zeugin beobachtete zur Mittagszeit, wie sich der Täter mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol in einen Rucksack steckte und informierte eine Mitarbeiterin des Geschäftes am Hansaplatz. Diese sprach den Unbekannten nach Passieren des Kassenbereichs an, während eine Kollegin die Polizei verständigte. Die Mitarbeiterin forderte den Mann auf, den Rucksack zu öffnen. Dieser Aufforderung kam der Mann zunächst nach. Als der Täter jedoch mitbekam, dass die Polizei verständigt worden war, schubste er die Angestellte zur Seite, um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten und verließ fluchtartig das Geschäft. Verletzt wurde sie dabei nicht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte einen 3-Tage-Bart und trug eine helle Mütze, hellen Pullover sowie eine weiße Hose und weiße Jacke. Des Weiteren war er Brillenträger. Zeugen melden sich unter (05361) 46460.

Unbekannter demoliert Hoftor in Sandkamp

Ein unbekannter Pkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen gegen ein Hoftor in der Stellfelder Straße im Wolfsburger Stadtteil Sandkamp gefahren und hat dies beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Eigentümerin des Tores stellte am Dienstagmittag die Beschädigung fest. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Unfallverursacher aufgrund von Straßenglätte gegen das Tor gefahren sein. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW Tiguan. Hinweise: (05361) 46460.

Weitere Nachrichten aus unserer Region lesen hier

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter „News-Update“ anmelden! Hören Sie auch in unseren tagesaktuellen Podcast „5NACH5“ rein!

red