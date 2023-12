Wolfsburg. Die Polizei hat den 29-Jährigen am Sonntag und Montag bei seinen Taten erwischt. Drei Verfahren laufen nun gegen ihn.

Innerhalb von 15 Stunden hat die Polizei einen 29 Jahre alten Autofahrer aus Wolfsburg zweimal dabei erwischt, wie er alkoholisiert Auto gefahren ist. Am Sonntag gegen 18 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße Lange Stücke den 29-Jährigen, als er mit seinem VW Golf unterwegs war und seinen Wagen in einer Parklücke einparkte, heißt es in einer Mitteilung. Bei der anschließenden Kontrolle händigte er den Beamten die erforderlichen Personaldokumente aus, weigerte sich aber vehement, das Fahrzeug zu verlassen. Einen Atemalkoholtest lehnte er ebenfalls ab.

Da den Beamten Informationen vorlagen, dass der 29-Jährige alkoholisiert das Fahrzeug fuhr, forderten die Beamten einen weiteren Streifenwagen an und holten sich von der Staatsanwaltschaft und der zuständigen Richterin am Amtsgericht in Braunschweig die Anordnung, polizeiliche Maßnahmen auch mit unmittelbarem Zwang durchsetzen zu können. Schließlich willigte der 29-Jährige ein, verließ das Fahrzeug und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,32 Promille. Daraufhin wurden dem 29-Jährigen im Klinikum zwei Blutproben entnommen, den Führerschein musste er abgeben.

29-Jähriger muss mit ins Polizeigewahrsam

Am Montagmorgen erhielt die Polizei gegen 8.45 Uhr einen Hinweis darüber, dass der 29-Jährige abermals unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrzeug unterwegs sei. Die Beamten trafen ihn gegen 9 Uhr wieder in der Straße Lange Stücke an. Ein Atemalkoholtest ergab diesmal 1,47 Promille. Daraufhin wurde dem 29-Jährigen abermals im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und neben einer erneuten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr leiteten die Beamten diesmal auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ferner nahm die Polizei den 29-Jährigen mit ins Gewahrsam.

