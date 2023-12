Wolfsburg. Auf der mit Spannung erwarteten Betriebsversammlung gab es kaum etwas Neues. Jahresproduktion im Werk wird wieder dürftig ausfallen.

Es steht viel auf dem Spiel. Und es stand folgerichtig viel auf der Tagesordnung der letzten Betriebsversammlung im Wolfsburger VW-Werk in diesem Jahr. Nach Monaten voller Hin und Her und wenig belastbaren Aussagen zum Sparprogramm der Marke, sollte am Mittwoch in Halle 11 Antworten und Klarstellungen geben. Doch auf die müssen die Beschäftigten wohl noch länger warten.