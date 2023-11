Verden (Aller). Eine Wolfsburger Klasse fährt für einige Tage weg – der zehnjährige Vincent stirbt. Seit Mittwoch läuft der Prozess. Das wurde gesagt.

Mehr als vier Jahre nach dem Unfalltod des Wolfsburgers Vincent (10) bei einer Klassenfahrt im Landkreis Diepholz südlich von Bremen kommt es zum Prozess. Das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen hat am Mittwochmittag vor dem Landgericht Verden begonnen – unter großem Medieninteresse. Angeklagt ist eine Mitarbeiterin des Waldpädagogik-Zentrums der Landesforsten in Schwaförden.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Ermittler im Juli 2019 bei einem Schulausflug einer fünften Klasse aus Wolfsburg. Nach einer Frühstückspause im Freien tobten einige Kinder auf einer Lore auf dem Gelände des Waldpädagogik-Zentrums herum. Dabei setzte sich der 400 Kilogramm schwere Wagen auf den Schienen in Bewegung – und überrollte den Jungen. Der Zehnjährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Klassenfahrt wurde damals abgebrochen. Kinder, Lehrer und Personal des Waldpädagogik-Zentrums standen unter Schock und mussten von Sanitätern und Notfallseelsorgern betreut werden. Die Gerichtsmedizin untersuchte die Leiche des Jungen. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft war die Lore einem Tüv-Gutachten zufolge nicht zum Spielen bestimmt und dafür auch nicht geeignet. Die Ermittler werfen der 35-jährigen Angeklagten vor, die fahrbereite Lore nicht überprüft zu haben.

Prozessauftakt in Verden: Angeklagte bricht am Vortag zusammen

Der Vorsitzende Richter wies zu Beginn der Verhandlung am Mittwoch auf die Besonderheiten des Verfahrens und insbesondere auf die lange Ermittlungsdauer hin. Es herrsche „Fassungslosigkeit und Trauer“ bei allen Verfahrensbeteiligten. Es habe ermittelt werden müssen, was passiert sei und wie es dazu kam. Dies habe relativ schnell abgearbeitet werden können. Viel länger habe es dann aber gedauert, die Frage zu klären, wer die Verantwortung trug, „je nachdem, welche Aspekte man betrachtet“. Der Staatsanwaltschaft attestierte er schlechte Arbeit, eine erste Anklage nach einem Jahr sei zu früh erhoben worden, habe viele Fragen nicht geklärt und sei zu Recht vom damals zuständigen Amtsgericht Verden gerügt worden.

Im Namen der angeklagten Försterin erklärte ihr Verteidiger am Mittwoch vor Gericht: „Ich bin im Juli 2018 ins Waldpädagogik-Zentrum gewechselt, die Lore stand da schon etwa 10 Jahre. Weder mein Vorgänger noch irgendein Kollege hat mich auf die Gefährlichkeit hingewiesen. Das Ereignis habe ich nicht für möglich gehalten und nicht damit gerechnet. Ich dachte, die Lore sei eine Sitzgelegenheit und kein Spielgerät.“

Die Angeklagte war zum Zeitpunkt des Unfalls demnach in einem Gebäude. Nach dem Alarm durch die Lehrer der Schulklasse leistete sie unter anderem Erste Hilfe beim Jungen. Vincent verstarb an inneren Blutungen durch Brüche im Oberkörperbereich und Bluteintritt in die Lunge.

Der Anwalt verlas in der Erklärung weiter: „Ich bedaure den tragischen Tod von Vincent und spreche Eltern mein Bedauern aus. Ich kann nicht ansatzweise erahnen, was sie durchleiden mussten.“ Zudem erklärte er, dass seine Mandantin am Abend vor dem Prozess einen Zusammenbruch erlitten habe. „Sie geht auf dem Zahnfleisch.“

Prozessbeginn am Landgericht Verden: Die Eltern des verstorbenen Vincent aus Wolfsburg brachten ein Bild ihres Sohnes mit. © FMN | Hendrik Rasehorn

Die Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen richtete sich ursprünglich auch gegen den damaligen Leiter des zuständigen Forstamts Nienburg. Das Landgericht ließ die Anklage gegen den Mann nicht zu, das Oberlandesgericht Celle bestätigte die Entscheidung. Gegen den Mann bestand demnach kein hinreichender Tatverdacht, die Pflichten seien an die Hausleitung übertragen worden.

Die Eltern des Jungen treten im Prozess als Nebenkläger auf. „Wir sind kaputt, wir sind wütend, aber wir wollen kein Mitleid“, sagte der Vater in einem Interview mit unserer Zeitung. „Wir verlangen Antworten und ein Urteil.“ Dieses könnte am 15. Dezember fallen.