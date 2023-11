Wolfsburg. Der Förderverein des Klinikums Wolfsburg hat Spenden eingesammelt. Die Kuscheltiere sollen in der Notaufnahme zum Einsatz kommen.

Die kuscheligen Löwen werden ab sofort in der Notfallaufnahme des Klinikums Wolfsburg an kleine Patienten weitergegeben: Der Förderverein des Krankenhauses hat mit Unterstützung der Volksbank BraWo 550 Plüschtiere gespendet. „Sie begleiten die Mädchen und Jungen bei Untersuchungen und Behandlungen, sollen ihnen Ängste nehmen und bei Bedarf Trost spenden“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Bei der Übergabe betonte die Chefärztin der Notfallaufnahme, Dr. Bernadett Erdmann, die besondere Bedeutung dieser Spende: „Im Notfall ist für Kinder ein Besuch in der Notfallaufnahme oft mit Unsicherheiten verbunden. Die Löwen helfen den Kindern stark zu sein, dass sie diese für sie schwierige und außergewöhnliche Situation im Klinikum meistern können. Mit einem Löwen in der Hand können sie ihre Ängste überwinden und fühlen sich in der ungewohnten Umgebung viel wohler.“

Föderverein des Klinikums Wolfsburg ist mit großer Begeisterung dabei

Der Förderverein des Klinikums werbe über verschiedene Aktionen und von unterschiedlichen Unterstützern Gelder ein, über die auch regelmäßig die Kuscheltiere für die Notfallaufnahme finanziert würden. Allein für diese Spende habe der Förderverein fast 4000 Euro gesammelt, erklärt der Vereinsvorsitzende Dr. Arved Heinz: „Wir sind mit großer Begeisterung dabei, denn wir möchten den Kindern, die in die Notfallaufnahme kommen, zusammen mit anderen Unterstützern diese kleine Freude bereiten und ihnen zeigen, dass auch wir für sie da sind.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Spende sei durch die Unterstützung der Volksbank möglich geworden, die 1000 Euro zur Verfügung stellte. „Unsere Bank setzt sich in der Region aktiv für gemeinnützige Zwecke ein und unterstützt insbesondere gerne Aktionen, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen. Wir danken an dieser Stelle aber auch dem gesamten Team der Notfallaufnahme des Klinikums für die wichtige Arbeit, die es täglich leistet“, erklärt die Leiterin der Direktion Wolfsburg, Claudia Kayser.

Um den Spendentopf weiter zu füllen, organisiert der Förderverein auch am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, jeweils zwischen 12 und 18 Uhr im Foyer des Klinikums einen Adventsbasar. Der Erlös aus dem Verkauf von vorweihnachtlicher Dekoration, von Töpferwaren, Kränzen, Gestecken, Holzarbeiten, Strick- und Webarbeiten sowie Weihnachtskarten fließt in das Spendenbudget des Vereins.

red