Wolfsburg. Casting-Plattform bietet Schauspielern, Sängern, Akrobaten und Tänzern eine Bühne in Wolfsburg. Auch bekanntes RTL-Gesicht ist dabei.

Treten in Wolfsburg bald die Stars und Sternchen von morgen auf? Am Samstag, 25. November, findet von 14 bis 17 Uhr eine große Talentshow in der City Galerie in der Porschestraße statt. Veranstaltet wird die Show von UFA Base – einer kostenfreien Casting-Plattform, die immer wieder nach außergewöhnlichen Talenten in Gesang, Schauspiel, Akrobatik oder Tanz sucht.

„Die zweistündige Show verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Ein Erlebnis für die ganze Familie“, heißt es in der Ankündigung.

Talentshow in der City Galerie: DSDS-Sieger kommt nach Wolfsburg

Die Show ist für Zuschauende kostenfrei. Als Special-Guest wird der DSDS-Sieger und deutsche Pop- und Schlagersänger Davin Herbrüggen auftreten. Er gewann die Castingshow von Dieter Bohlen im Jahr 2019.

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz sucht UFA Base seit Jahren nach außergewöhnlichen Talenten, die unter anderem für RTL-Formate wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alles was zählt“, „Unter uns“ oder das ZDF-Format „Ein starkes Team“ sowie für viele weitere Produktionen vor der Kamera stehen wollen.

