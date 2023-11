Braunschweig. „The Ballad of Songbirds & Snakes“ erzählt die Vorgeschichte. Die Reaktionen schwanken zwischen „unerträglich“ und „bewegend“.

202 Zuschauer sahen am Mittwochabend im Astor Filmtheater in Braunschweig die BZ-Filmpremiere „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“. 98 Zuschauer beteiligten sich an unserer Leser-Jury. Hier einige Stimmen zum Film: