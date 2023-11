Wolfsburg. Das Falco‘s veröffentlicht nach dem Einbruch Bilder auf Social Media. In der Poststraße waren ein Lokal und ein Friseursalon betroffen.

Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen sind Unbekannte in ein Restaurant im Südkopfcenter in der Wolfsburger Innenstadt eingebrochen. Laut Polizei wurde nichts gestohlen. Bei dem Restaurant handelt es sich um das Falco‘s – es machte den Einbruch selbst über die Sozialen Netzwerke öffentlich, da durch den Einbruch zunächst der Mittagstisch, später der gesamte Betrieb am Mittwoch ausfiel. Zudem lobt das Restaurant für sachdienliche Hinweise, die zum Ergreifen der Täter führen, eine Belohnung von bis zu 5000 Euro aus.

Den Polizei-Angaben zufolge hatte eine Angestellte den Einbruch am Mittwochmorgen bemerkt. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, die Räumlichkeiten durchsucht und waren ohne Beute geflüchtet. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, an.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

Weitere Einbrüche in Wolfsburg – Restaurant und Friseursalon betroffen

Zudem ermittelt die Polizei zu zwei Einbrüchen in der Poststraße, bei denen Bargeld gestohlen wurde. Diese geschahen zwischen Dienstagabend, 19.20 Uhr, und Mittwochfrüh, 5.48 Uhr. Ein Zeuge hatte am frühen Mittwochmorgen die beschädigte Scheibe einer Tür zu einem Restaurant bemerkt und die Polizei gerufen. Die Täter hatten auch hier die Scheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Sie fanden im Inneren „etwas Bargeld“ und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Nahezu zeitgleich und nur wenige Hundert Meter weiter entdeckte eine Zeugin den Einbruch in einen Friseursalon. Hier beschädigten die unbekannten Täter eine Glasschiebetür und gelangten so in das Innere. Mit einem geringen Bargeldbetrag gelang den Einbrechern die Flucht.

„Nach ersten Erkenntnissen dürften die beiden Taten zusammenhängen“, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Auch in diesen Fällen wird um Zeugenhinweise gebeten: (05361) 464600.

red