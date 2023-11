Wolfsburg. In ein Mehrfamilienhaus in der Halleschen Straße wollten Unbekannte am Montagabend einbrechen. Doch sie ließen plötzlich von ihrer Tat ab.

Unbekannte Täter haben am Montagabend versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Halleschen Straße in Westhagen einzubrechen. Nachdem der Bewohner die Einbrecher gestört hatte, entkamen sie unerkannt. Nach Angaben der Polizei weckte ein lautes Geräusch den Mieter, der im ersten Obergeschoss wohnt, auf. Als die Täter bemerkten, dass jemand in der Wohnung war, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zugang auf den Balkon der Wohnung und versuchten, die Balkontür aufzubrechen. Dabei entstand der Lärm. Hinweise unter (05361) 46460.

red