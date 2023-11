Wolfsburg. Der vollelektrische Bus symbolisiert die Zukunft der 15-jährigen Zusammenarbeit mit dem NABU und ist Teil der Mobilitätspartnerschaft.

Dr. Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, und Karl Bernqvist, Markenvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge für Beschaffung, übergaben zwei vollelektrische ID. Buzz an NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Die Fahrzeuge sind Teil der bereits seit 15 Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen Volkswagen Financial Services und dem Naturschutzbund Deutschland. Die Fahrzeuge wurden mit einem gemeinsamen Slogan beklebt: „Wir schützen Moore und Flüsse – für das Klima und die Artenvielfalt“ – ein klarer Bezug zu den beiden Schwerpunktthemen der Zusammenarbeit: Moorschutz und Flussrenaturierungen.

„Die langjährige Zusammenarbeit mit dem NABU ist für uns von großer Bedeutung und gleichzeitig fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die beiden ID. Buzz sind ein starkes Symbol unseres gemeinsamen Engagements“, sagt Dr. Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG.

„Mit Volkswagen Financial Services verbindet uns ein seit 15 Jahren bestehendes Engagement im Moorschutz“, resümiert Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbunds Deutschland e.V. und hebt hervor: „Der 2008 entstandene NABU-Moorschutzfonds war der Beginn von Naturschutzprojekten mit positiver Klimawirkung in Deutschland. Wir freuen uns, seitdem gemeinsam 13 Moore mit einer Gesamtfläche von über 670 Hektar revitalisiert zu haben, und blicken gespannt auf weitere Projekte. Für die Arbeit in den meist entlegenen Projektflächen werden uns die neuen Elektro-Bullis sehr hilfreich sein.“

„Der ID. Buzz ist der große Sympathieträger beim Thema Elektromobilität. Lokal emissionsfrei und mit vielen nachhaltigen Eigenschaften, die wir erstmals in einem Transporter umsetzen konnten, ist unser vollelektrischer Bulli das perfekte Fahrzeug für den NABU. Mit dem Kooperations-Design werden beide Fahrzeuge viel positive Aufmerksamkeit erzeugen“, erklärt Karl Bernqvist, Markenvorstand von VWN, bei der Übergabe in Berlin. Miller nahm die ID. Buzz vor der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin Mitte entgegen.

Ein Teilprojekt im Rahmen der Aller-Renaturierung wurde erfolgreich abgeschlossen

Die Volkswagen Financial Services und der NABU arbeiten bereits seit rund 15 Jahren im Rahmen einer Projekt- und Dialogpartnerschaft zusammen. Neben dem Schutz und der Wiedervernässung von Mooren liegt der Fokus auf der Renaturierung von Flüssen. Zuletzt konnte ein Teilprojekt im Rahmen der erfolgreich abgeschlossen werden.