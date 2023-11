Wolfsburg. Am Hauptbahnhof hat eine Frau versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Sie ahnte nicht, dass sie von zwei Polizisten beobachtet wurde.

Am Wolfsburger Bahnhof haben zwei Polizisten am Donnerstagabend einen Fahrraddiebstahl vereitelt. Das teilt die Polizei mit. Demnach hielten sich die Beamten gegen 23.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf, als sich eine Frau auffällig zwischen den Fahrradständern bewegte. Die Frau habe plötzlich ein Fahrrad ergriffen, das dort ungesichert stand, und fuhr in Richtung Phaeno davon.

Wolfsburgerin will Fahrrad stehlen

Die Wolfsburger Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf. Auf einem Parkplatz holten sie die Diebin ein und hielten sie fest. Die 38-Jährige räumte den Diebstahl ein. Das Fahrrad brachten die Polizisten zur Polizeiwache in Verwahrung.

