Vorsfelde. Martin Streibel betreibt Radläden auch in Helmstedt und Velpke. Das wird auf 150 Quadratmetern alles angeboten.

Auf den kleinen weißgrünen Hocker – das sogenannte digitale Sitzbreiten-Messgerät – setzen, den Oberkörper mit einem leichten Hohlkreuz ausrichten, die Fersen anheben, mit den Händen an den Seiten festhalten und schon ertönt nach drei Sekunden ein Signalton. Millimetergenau wird so im neuen Geschäft in der Langen Straße 31, dem „Radlager Vorsfelde“, der Sitzknochenabstand des Radfahrers ermittelt.

„Ausgehend von diesem Wert kann der Mitarbeiter zusammen mit dem Kunden den für ihn optimal passenden Sattel finden, der mit seiner Sitzbreite harmoniert“, erläutert Inhaber Martin Streibel.

Seit dem 4. November hat der Geschäftsmann seinen insgesamt dritten Radladen, die anderen beiden Standorte befinden sich in Helmstedt und Velpke, in der Eberstadt geöffnet. Dort, wo zuvor die Firma Elbe-Haus und viele Jahre davor Foto-Daniel ansässig waren, stehen nun auf 150 Quadratmetern sowohl klassische Fahrräder sprich Bio-Bikes, Kinderfahrräder und auch E-Bikes.

Im neuen Fahrradladen in Vorsfelde gibt es auch eine Werkstatt: Dieser Service wird geboten

Anfang September starteten die Umbaumaßnahmen, der alte Linoleum-Boden wurde herausgerissen, das „Eiche rustikal“-Parkett verlegt, die Wände frisch weiß gestrichen, die Sozialräume erneuert, der Verkaufstresen und einige Raumtrenner errichtet, an denen jetzt Regale lehnen. „Wir haben bis zur letzten Minute Hand angelegt und bis weit nach Mitternacht am 3. November alles fertiggestellt“, blickt der Spross eines Autohändlers zurück, der an allen drei Standorten insgesamt 20 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende zum Zweirad-Mechaniker, beschäftigt.

„Wir haben immer 120 bis 130 verschiedene Modelle auf Lager, die man sofort auf Wunsch Probefahren kann“, betont Kevin Klipps. Der gelernte Kfz-Meister ist der Betriebsleiter des Geschäftes in der Werderstadt und versichert: „Bei uns wird Service groß geschrieben.“ Denn neben der Verkaufsfläche, auf der auch Fahrradhelme und -körbe, diverse Sattel – von Ergonomisch über Touring und Fitness bis hin zu E-MTB –, und Pflegebedarf zu finden sind, gibt es auch noch eine 35 Quadratmeter große Werkstatt mit zwei Montageplätzen.

Im neuen Fahrradgeschäft gibt es auch eine Fahrrad-Werkstatt mit zwei Montageplätzen. © regios24 | Lars Landmann

Neues Fahrradgeschäft in Vorsfelde: Verschiedene Leasing-Angebote

„Wir raten unseren Kunden immer, den großen Service im Winter tätigen zu lassen. Denn da sind die Mitarbeiter nicht ganz so stark ausgelastet. Im Sommer hingegen kann es schon vorkommen, dass man ein, zwei Wochen warten muss, bis das Bike durchgecheckt ist“, verrät Klipps, der dann erzählt, dass ein Kunde unbedingt an einem Feiertag in den Urlaub fahren wollte. Das im weltweiten Netz bestellte Fahrrad kam aber nicht rechtzeitig an. Also machte der 30-Jährige dem Kunden den kompletten Samstag ein Rad aus dem Vorsfelder Bestand fertig und lieferte es ihm noch rechtzeitig vor Abfahrt an dem Feiertag nach Hause. Klipps: „Wir tragen dem Kunden das Rad auch aus dem Keller hoch.“

Wir raten unseren Kunden immer, den großen Service im Winter tätigen zu lassen. Kevin Klipps, Betriebsleiter des Geschäftes in der Werderstadt

Weil Arbeitnehmer-Leasing immer mehr nachgefragt wird, ist beim Radlager auch „Lease a bike“ möglich, eine Kooperation mit Volkswagen. VW-Mitarbeiter, die sich in der werkseigenen Datenbank registrieren und somit einen Freischalte-Code erhalten, können das Rad am selben Tag, an dem sie den Laden auf der Vorsfelder Haupteinkaufsmeile betreten haben, mitnehmen. Streibel hat aber auch Angebote mit insgesamt 15 weiteren Vertragspartnern, wer beispielsweise bei Bertrandt, der Deutschen Bahn oder einer Krankenkasse arbeitet, ist hier ebenfalls richtig.

Das Fahrrad-Geschäft in Vorsfelde hat von Montag bis Freitag von 9 bis 18 und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.