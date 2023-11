Straßensperrungen in der Wolfsburger City an diesem Sonntag

Wolfsburg Am Sonntag, 5. November, finden in Wolfsburg mehrere Großveranstaltungen statt. Straßensperrungen sollen Staus verhindern.

Verkaufsoffener Sonntag mit Streetfood-Festival in der Innenstadt und den Designer Outlets Wolfsburg (DOW), VfL-Heimspiel gegen Werder Bremen, Familientag der Grizzlys im Allerpark: Am Sonntag, 5. November, finden in Wolfsburg mehrere Großveranstaltungen gleichzeitig statt. Die Stadt Wolfsburg rechnet darum mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen im Allerpark und der Innenstadt – und trifft mit zwei Straßensperrungen vorbeugende Maßnahmen.

Um einen Rückstau vom Outlet-Center auf die Heßlinger Straße zu vermeiden, wird die Verbindung der Straße An der Vorburg zur Heßlinger Straße in Fahrtrichtung Süden am Sonntag von 12 bis 19 Uhr gesperrt. Dies kündigte die Kommune zum Wochenende an. Die nördliche Fahrtrichtung bleibe geöffnet.

Ebenfalls gesperrt wird die südliche Zufahrt von der Heßlinger Straße zur Tiefgarage der Designer Outlets. Autofahrer, die zum DOW wollen, werden gebeten, die beiden nördlichen Zufahrten zu den DOW-Parkplätzen an der Straße An der Vorburg zu nutzen und, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte in der City-Galerie und der Wolfsburger Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 12 und 19 Uhr gibt es auf dem Streetfood-Festival in der Porschestraße Köstlichkeiten aus aller Welt. Die Designer Outlets öffnen ebenfalls von 13 bis 18 Uhr. Dort werden am Sonntag Stelzenläufer zwischen den Geschäften unterwegs sein, und es gibt eine Geburtstagsparty mit DJ.

Der VfL Wolfsburg spielt am Sonntagnachmittag in Wolfsburg gegen Werder Bremen. Um 15.30 Uhr ist Anpfiff in der Volkswagen-Arena.

