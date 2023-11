VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Alle Infos zum Spiel

Wolfsburg Am Sonntag, 5. November, spielen die Wölfe gegen Werder Bremen. Alles, was Sie zu Anfahrt, Regeln in Zügen und Stadion wissen müssen.

Zum Hintergrund: Bei der Begegnung der beiden Vereine Anfang August 2022 kam es zu Konflikten zwischen der Polizei und den mitgereisten Anhängern von Werder Bremen. Die Polizei wappnete sich damals für ein Risikospiel und richtete eine Kontrollstation am Hauptbahnhof ein, um Pyrotechnik abzugreifen. Die zugfahrenden Werder-Fans wurden eingekesselt, der Einsatz bundesweit kritisiert und polizeiintern aufgearbeitet. Da die Werder-Ultras mit den Polizeikontrollen nicht einverstanden waren, entschieden sie sich, direkt die Heimreise anzutreten. Der Einsatz am Bahnhof ist noch immer Gegenstand eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig.

Beim VfL-Spiel gegen Werder Bremen im Jahr 2022 kam es zu Konflikten zwischen der Polizei und den Bremen-Ultras. (Archiv) Foto: nordphoto GmbH / Kr?ger / picture alliance / nordphoto GmbH / Kr?ger

Wann spielt VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen?

Anpfiff der Partie VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen in der Volkswagen Arena ist am Sonntag, 5. November, um 15.30 Uhr.

Das Stadion öffnet in der Regel 120 Minuten vor Spielbeginn, also am Sonntag gegen 13.30 Uhr. Tickets für die Partie gegen Bremen gibt es noch im VfL Fanshop unter https://shop.vfl-wolfsburg.de/tickets oder auch bei Eventim.

Wie kann man vor Ort in der Volkswagen-Arena bezahlen?

Seit der Saison 2023/24 können Fußball-Begeisterte in der Volkswagen-Arena wieder mit Bargeld zahlen. Auch Giro- und Kreditkarten sowie die Bezahlung mit dem Smartphone werden akzeptiert. Die Prepaid-Bezahlmöglichkeiten mit den VfL-Karten und den VfL-Pfandkarten sind hingegen nicht mehr möglich.

Verbotene Gegenstände: Was dürfen Fans nicht mit in die Volkswagen-Arena nehmen?

Alle VfL-Besuchende werden am Eingang kontrolliert. Dabei achten die Ordner darauf, ob Fans verbotene Gegenstände ins Stadion tragen. Verboten sind etwa Waffen oder Gegenstände, die Verletzungen verursachen können, Laser-Pointer, Gassprühdosen, Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, Speisen und Getränke (erlaubt ist die Mitnahme von maximal 0,5 Liter alkoholfreier Getränke in Weichverpackungen für Kinder bis zu zehn Jahren), Fackeln, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, bengalische Feuer, Signalraketen und andere pyrotechnische Gegenstände sowie Wunderkerzen.

Zwar gehört es beim Fußball dazu, die Lieblingsmannschaft anzufeuern und sich dementsprechend zu kleiden und somit „Flagge“ zu zeigen, aber auch Fahnen oder Transparentstangen, die länger als 1,50 Meter oder deren Durchmesser größer als drei Zentimeter ist, sowie große Regenschirme mit Spitze sind verboten.

Wie komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen?

Damit alle Fußball-Fans auch pünktlich zum Anstoß im Stadion sind, gibt es ein paar Verkehrshinweise zu beachten. Ob die Anhänger von Werder Bremen mit einem Sonderzug ankommen, weiß die Polizei bisher nicht. Weitere Möglichkeiten, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, sind zum Beispiel die Züge vom Braunschweiger Hauptbahnhof. Der Enno RE50 fährt am Sonntag stündlich (12.26 Uhr, 13.25 Uhr, 14.26 Uhr) und kommt dann jeweils 19 Minuten nach Abfahrt in der Volkswagen-Stadt an.

Aus Gifhorn fahren die Züge immer zur halben Stunde (12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr) mit dem Enno RE30 nach Wolfsburg.

Reisen Fans aus Bremen ohne Sonderzug an, haben sie die Möglichkeit, die Verbindungen immer 17 Minuten nach der vollen Stunde zu nehmen. So fährt der RE1 beispielsweise um 11.17 Uhr am Bremer Bahnhof ab, kommt um 12.38 Uhr in Hannover an. Dort müssen die Reisenden dann in den ICE759 nach Ostseebad Binz umsteigen. Um 13.35 Uhr kommen sie in Wolfsburg an. Der Zug um 12:17 Uhr fährt ebenso über Hannover, von dort geht es mit dem Enno RE30 nach Wolfsburg Hbf um 13.48 Uhr weiter.

Wie fahren Sonderbusse nach Spielende?

In Ergänzung zum normalen Linienbetrieb bietet die WVG Sonderbuslinien ab zehn Minuten nach Spielende vom Busstreifen des Parkplatzes im Allerpark an.

Das Spieltagsticket gilt übrigens ab vier Stunden vor Anpfiff bis zum Betriebsschluss auch als Ticket für den ÖPNV in Wolfsburg.

Welche Regeln gelten am Sonntag, 5. November, in den Zügen rund um Wolfsburg, Braunschweig und Hannover?

Anlässlich des Derbys Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig verbietet die Bundespolizei Glasflaschen/Glasbehältnisse, Getränkedosen und pyrotechnische Gegenstände, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenstände in Zügen und auf Bahnhöfen in den Zeiten von 8 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 20.30 Uhr. Betroffen sind die Züge und alle Haltestellen auf den Strecken Hbf Braunschweig - Hbf Hannover, Hbf Braunschweig - Hbf Hildesheim - Hbf Hannover sowie Hbf Wolfsburg - Hbf Hannover.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Wie gelingt die Anreise mit dem Auto?

Wer nicht mit den Öffis anreisen möchte, kann mit dem Auto von der A2 aus Richtung Hannover oder Potsdam kommend bei der Ausfahrt 58 (Kreuz Wolfsburg/Königslutter) auf die A39 in Richtung Wolfsburg/Flechtorf fahren. Bei der Ausfahrt Wolfsburg Nord dann auf die B188 in Richtung Wolfsburg fahren.

Kommen Sie von der A7 aus Richtung Kassel, dann fädeln Sie sich bei der Ausfahrt 64 (Dreieck Salzgitter) in A39 Richtung Berlin/Braunschweig/Salzgitter ein und fahren bei der Ausfahrt Wolfsburg Nord auf die B188 in Richtung Wolfsburg.

Wo kann ich in Wolfsburg rund um die Volkswagen-Arena parken?

Öffentliche Parkplätze gibt es rund um die Volkswagen-Arena. Bis zu 2600 Parkplätze stehen für die Fans bereit. Biegen Sie dafür von der B188 auf die Straße „Allerpark“ ab.

Autofahrende können auch auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in Kästorf am VW-Tor Nord parken. Dort fahren im Minutentakt Shuttle-Busse zum Stadion und auch nach dem Spiel wieder zurück.

Und wer sich den Stress ersparen möchte, der reist am besten mit dem Fahrrad an. Über 600 Fahrradständer gibt es rund um die Arena.

