Wolfsburg: Winterliche Atmosphäre beim verkaufsoffenen Sonntag

Anmutige Stelzenläufer bringen winterliche Atmosphäre mit am letzten verkaufsoffenen Sonntag in den Designer Outlets Wolfsburg in diesem Jahr.

Die Designer Outlets Wolfsburg veranstalten am Sonntag, 5. November, ein letztes Mal in diesem Jahr den verkaufsoffenen Sonntag und haben wieder von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das berichten die Designer Outlets in einer Pressemitteilung. Leuchtende Dekorationen, regionale Leckereien und spannende Gäste sorgen für einen abwechslungsreichen Winter-Shopping-Tag.

Die Bühne für Unterhaltung wird an diesem Sonntag von den Time Travellern besetzt sein – strahlende Stelzenläufer, die mit ihrer anmutigen Bewegungskunst Groß und Klein gleichermaßen in Erstaunen versetzen. Währenddessen feiert Scotch&Soda seinen fünften Geburtstag in den Designer Outlets und lädt alle Gäste zur Party ein, bei der ein DJ für die Stimmung sorgt, begleitet von Snacks und Drinks. Für Essen sorgt derweil der Braunschweiger Lokmasty Truck, der wieder die leckeren frittierten Lokmas aus der Türkei nach Wolfsburg bringt. Die Teigbällchen aus Hefeteig konnten Besucher bereits am vergangenen Shopping-Sonntag begeistern und erfreuten sich großer Beliebtheit, wie die Designer Outlets berichten.

Apropos süße Leckereien: Der Lindt Weihnachtsmarkt hat wieder geöffnet und versorgt Gäste mit feinsten Schokoladenspezialitäten zum Outlet-Preis. Für diejenigen, denen das winterliche Wetter etwas zusetzt, bietet Zino-Caffé, das Coffeebike aus Braunschweig, eine willkommene Zuflucht, um sich mit einer Tasse Kaffee aufzuwärmen und eine entspannende Auszeit zu genießen. Die Geschäfte in den Designer Outlets öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Ab 12 Uhr heißen Restaurants, Cafés und Food Trucks die Gäste bereits willkommen. Weitere Informationen zum Erlebnissonntag in den Designer Outlets Wolfsburg gibt es unter www.designeroutlets.com, tagesaktuelle Hinweise in den sozialen Medien.

red

