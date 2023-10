Streetfood-Festival in Wolfsburg: Alle wichtigen Infos

Essen aus aller Welt genießen. Das können Besucher in der Wolfsburger Innenstadt von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. November, wenn die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im Rahmen des Streetfood-Festivals Wolfsburg zu einer kulinarischen Weltreise in die Stadtmitte einlädt. Zusätzlich öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie Wolfsburg sowie der Designer Outlets Wolfsburg zum Erlebnis-Sonntag.

„Am ersten Novemberwochenende heißt es Shoppen und Genießen im Herzen Wolfsburgs. Ich freue mich, dass wir das Street Food Festival in diesem Jahr erstmalig in Wolfsburg veranstalten können. Das qualitativ hochwertige und international vielfältige Speisenangebot wird für eine genussvolle Auszeit während des Einkaufsbummels sorgen“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, in einer Pressemitteilung.

Kästlichkeiten aus aller Welt beim Streetfood-Festival in Wolfsburg

Parallel zu den geöffneten Geschäften werden drei Tage lang rund 15 verschiedene regionale und überregionale Food Trucks und Aussteller in der mittleren Porschestraße Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten, schreibt die WMG weiter. Von mexikanischen Speisen, über Burger, Pommes und Mac & Cheese bis hin zu veganen sowie süßen Speisen wie Bubble Waffels – das Street Food Festival Wolfsburg bietet alles, was das kulinarische Herz begehrt. Begleitet wird das Event von DJ HXL und DJ Hendrix, die auf der Festivalmeile für musikalische Unterhaltung sorgen.

Veranstaltet wird das Festival mit Unterstützung der WMG von der Eventagentur Boese Events aus Oldenburg, die seit bereits fünf Jahren über 50 Street Food Festivals in ganz Norddeutschlands organisiert hat. Geöffnet hat das Festival am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

red

