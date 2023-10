Turnhalle ist für Wolfsburgerin Rita Becker zweites Zuhause

Die Heiligendorferin Rita Becker in ihrem zweiten Zuhause: In der Sporthalle hat sie wie fürs Kinderturnen beim TSV einen Parcours aufgebaut und turnt etwas vor.

Was diese Frau so alles treibt! Der Filmtitel ist auf die umtriebige Heiligendorferin durchaus zutreffend. Rita Becker ist aus dem TSV Heiligendorf nicht wegzudenken, ebensowenig aus der St.-Adrian-Kirchengemeinde. Es bald mal etwas ruhiger angehen lassen? Daran mag die 70-Jährige noch keinen Gedanken verschwenden.

Wir treffen die Kandidatin in der Mehrzweckhalle im Heiligendorfer Sportzentrum. Da noch Herbstferien sind, können wir sie nicht in Aktion mit einer der vielen Kinderturngruppen des TSV erleben. Doch das ist nicht wirklich ein Problem – Rita Becker hat trotzdem einen abwechslungsreichen Parcours aufgebaut. Und ganz so, als würde sie ihren Schützlingen – die Jüngsten sind ein Jahr alt – gerade etwas vorturnen, springt sie leichtfüßig aufs Trampolin, drückt sich kraftvoll ab und landet dann mit ordentlich Schwung auf der Matte, wo sie mühelos einen Purzelbaum schlägt.

Für ihre Schützlinge wohnt Rita Becker in der Turnhalle

„Ich mache die Übungen immer selbst mit – und bei meiner Albernheit und Ausgelassenheit sind immer alle motiviert“, erklärt die Heiligendorferin schmunzelnd ihre Fitness. So gelinge es ihr, sogar die Erwachsenen beim Eltern-Kind-Turnen zum Mitmachen zu bewegen. „Die Turnhalle ist mein zweites Zuhause“, bekennt die leidenschaftliche Übungsleiterin. Und so sagt sie manchmal „meine Turnhalle“ und „meine Kinder“. Sie erzählt: „Wenn die Kinder mich fragen, wo ich wohne, und ich sage ,In der Klöppelnstraße‘, dann sagen sie: ,Nein, Du wohnst doch in der Sporthalle.‘“

In ihrem Heimatort, wo sie aufgewachsen ist und mit wenigen Jahren Unterbrechung stets gelebt hat, ist sie bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. „Jedes Kind kennt mich. Und die, die ich früher als Kinder in meinen Turngruppen hatte, kommen heute mit ihren Kindern zu mir.“ Aber auch im Nachbarort kenne sie viele, dort gibt sie Kinderturn-Übungsstunden für den SV Barnstorf.

Rita Becker engagiert sich seit Jahrzehnten im TSV Heiligendorf und in der St.-Adrian-Gemeinde. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Engagement in Sportverein und Kirchengemeinde als Hobbies

1984 hat Rita Becker ihre Übungsleiter-Ausbildung begonnen und sich immer fortgebildet. Sie hat die Lizenzen, um von den Kindern bis zu den Senioren mit allen zu turnen, auch Wirbelsäulengymnastik gibt sie. Ihr Wochenplan beim TSV ist also stets gut gefüllt. Möchte sie nicht inzwischen mehr Zeit für sich, für eigene Hobbys, haben? „Das ist mein Hobby, ich mache das aus Spaß“, sagt sie voller Überzeugung. Dennoch bleibe genug Zeit für die Familie, insbesondere für die Enkel.

Ihr zweites ehrenamtliches Engagement, das ebenfalls viel Zeit in Anspruch nimmt, ist die Arbeit in der evangelischen Kirchengemeinde. „Nächstes Jahr bin ich 20 Jahre Lektorin, und von 2011 bis 2017 war ich Kirchenvorstandsvorsitzende“, zählt sie auf. Aufgrund der aktuellen Vakanz der Pastorenstelle sei sie derzeit in sehr vielen Gottesdiensten gefragt. Den St.-Martins-Umzug hat sie ebenfalls organisiert.

Die Ehrenämter sind Rita Becker quasi zugeflogen

Und dann arbeitet die Heiligendorferin auch noch ein wenig, für die Evangelische Familienbildungsstätte: 2024 feiert sie dort ihr 25-Jähriges, mit einer Kollegin leitet sie den Waldspielkreis. Viele Jahre hat sie für die Fabi auch Mutter-Kind-Fahrten an die Ostsee organisiert.

Aktiv um ein Ehrenamt bemüht hat sich Rita Becker nie. „Mir ist das alles so zugeflogen“, sagt sie. Und erzählt, wie beim TSV Heiligendorf alles anfing: Einer Übungsleiterin habe sie Mitte der 80er-Jahre erzählt, dass sie sich das auch vorstellen könnte. „Ein paar Tage später ist sie dann sonntags bei mir angetanzt, hat mir ein bisschen etwas erklärt – und Montag stand ich schon in der Turnhalle. Ich wurde absolut ins kalte Wasser geworden – ich wollte eigentlich erst die Übungsleiter-Ausbildung machen.“

Kirchen-Karriere von der Tellerwäscherin bis zur KV-Vorsitzenden

Auch in der Kirchengemeinde ist die quirlige Seniorin in ihre vielfältige Arbeit quasi hineingestolpert: Mit ihrer Tochter sei sie in den 80er-Jahren bei der Kinderwoche gewesen. „Da hat man gleich gesagt: ,Sie brauchen gar nicht nach Hause zu gehen, wir brauchen immer Helfer.‘“ Also habe sie beim Spülen geholfen. Der damalige Pastor habe dann gesagt: „Frau Becker, Sie können mehr als Teller abwaschen.“ Und so habe sie in St. Adrian immer mehr Aufgaben übernommen. „Von der Tellerwäscherin bin ich die Karriereleiter hoch bis zur KV-Vorsitzenden“, blickt Rita Becker zurück. „Ich hab‘ alles durch.“

Denkt die Langzeit-Ehrenamtlerin denn nicht so langsam mal ans Aufhören oder zumindest ans Kürzertreten? „Das kann ich mir im Moment noch gar nicht vorstellen“, versichert sie. Dafür mache ihr alles noch viel zu viel Spaß, und sie fühle sich auch noch fit.

„Ich brauche Menschen um mich herum. Mit immer neuen Menschen zusammenzukommen, gibt einem so viel. Ich gehe manchmal aus der Halle und bin der glücklichste Mensch der Welt“, sagt Rita Becker fast beiläufig. Und man glaubt es ihr sofort.

