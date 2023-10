Henrik Stenzel hilft seit 15 Jahren bei der DLRG Vorsfelde

Urlaubstage nehmen, um anderen zu helfen? Für den 25-jährigen Henrik Stenzel ist das eine Selbstverständlichkeit. Seit 2008 ist er bei der DLRG in der Ortsgruppe Vorsfelde tätig. In seinem Ehrenamts-Dienstplan steht unter anderem der Katastrophenschutz. Er engagiert sich außerdem noch bei der Schwimmausbildung, ist zweiter Jugendvorsitzender und macht Wasserrettungsdienst am Tankumsee und am Salzgittersee sowie Sanitätsdienst bei den Herren- und Jugendspielen der Grizzlys in der Eis-Arena in Wolfsburg.

Dass er mittlerweile für das Ehrenamt lebt, daran sei sein Papa maßgeblich beteiligt, erzählt Stenzel. Denn man kann schon fast sagen, er sei über Umwege zur DLRG gekommen. Weil Leichtathletik und Fußball nichts für ihn waren, hat er sich nach einer anderen Sportart umgesehen. Bei der DLRG in Vorsfelde entdeckte er dann das Schwimmen für sich – auf Rat seines Vaters. „Und dann bin ich nie wieder weggegangen“, sagt Stenzel. Heute ist aus einem einfachen Hobby ein zeitintensives Ehrenamt geworden, welches Henrik Stenzel mit voller Überzeugung lebt.

„Ich verbringe wirklich viel Zeit bei der DLRG. Das Ehrenamt nimmt einen sehr großen Teil meines Lebens ein“, sagt Stenzel. Um Ehrenamt und Beruf unter einen Hut zu bekommen, werde er im Katastrophenfall von seinem Arbeitgeber freigestellt. Vieles macht der „Menschen des Jahres“-Kandidat aber auch in seiner Freizeit. Wie beispielsweise den Sanitätsdienst am Wochenende bei den Grizzlys Wolfsburg. Und wenn er an der Küste oder am See eine Woche lang Wachdienst schiebt, nimmt der Wolfsburger dafür sogar seine Urlaubstage.

Henrik Stenzel lebt für sein abwechslungsreiches Ehrenamt bei der DLRG

Das Ehrenamt sei abwechslungsreich – sowohl von den Aufgaben als auch von den Einsatzzeiten. Wie viele Stunden wöchentlich auf sein Ehrenamtskonto einzahlen, kann der 25-Jährige daher gar nicht sagen. „Es gibt ganze Wochen, in denen ich Wasserrettungsdienst am Salzgittersee gemacht habe. Aber wir können auch an der Küste Wasserrettungsdienst machen und schlafen da manchmal dann sogar ein bis zwei Wochen.“ An den Wochenenden wiederum kann man Stenzel hin und wieder in der Eis-Arena im Einsatz erleben. Früher war er „nur“ Fan der Grizzlys, träumte noch davon, mal selbst am Spieltag für die DLRG im Einsatz zu sein. „Ich habe ein Trikot, einen Schal, eine Mütze.“ Heute sorgt er für die Sicherheit auf den Rängen, aber auch am Spielfeldrand, sollte sich ein Eishockey-Spieler verletzen.

Vor allem schätzt er die Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. „Hier wird niemand im Regen stehen gelassen“, sagt Stenzel. „Bei der DLRG habe ich viele Freunde gewonnen. Dadurch ist es dann trotzdem ein Ausgleich zum Beruf.“ Auch seine besten Freunde habe er bei der DLRG kennengelernt.

Bei der DLRG habe ich viele Freunde gewonnen. Dadurch ist es dann trotzdem ein Ausgleich zum Beruf. Henrik Stenzel, Kandidat „Menschen des Jahres“

Henrik Stenzel ist seit über 15 Jahren im Ehrenamt bei der DLRG in Vorsfelde tätig

Und genau das sind Gründe, die Stenzel motivieren, das Ehrenamt seit mittlerweile über 15 Jahren weiterzumachen. „Meine Motivation ist der Spaß daran. Klar, es kann auch ernst werden. Aber es sind auch die Leute, die entspannt sind.“ Vor allem werde es nie langweilig: „Ich kann mit vielen interessanten Gerätschaften arbeiten“. Und auch die Wachdienste am See – für die er dann teilweise ein ganzes Wochenende am Tankumsee in Gifhorn verbringt – sind abwechslungsreich: Das Boot wird aufgeklart und besetzt, um Kontrollfahrten zu unternehmen. Aber auch am Strand gehen die DLRG-Einsatzkräfte Streife. Wenn weniger los ist, wie zum Beispiel bei schlechtem Wetter, dann üben die Ehrenamtler Rettungsszenarien.

Auch im Bootstrupp ist Henrik Stenzel bereits festes Mitglied: „Da bin ich größtenteils der Bootsführer. Ich steuere das Boot oder bin normaler Katastrophenschutzhelfer. Ich unterstütze meinen Truppführer, hole Gerätschaften aus dem Auto oder begleite den Kraftfahrer.“

Mit Nachwuchsarbeit Einsatzkräfte in spe akquirieren

Und wenn er mal nicht am See oder im Einsatz ist, ist der Ehrenamtler in die Nachwuchsarbeit eingebunden. „Ohne Nachwuchs kann der Verein nicht bestehen. Daher mache ich die Arbeit sehr gern.“ Um dem bestehenden Nachwuchs gerecht zu werden und neuen zu akquirieren, organisiert er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Jugendvorstand Veranstaltungen wie beispielsweise das Sommerzeltlager.

Ohne Nachwuchs kann der Verein nicht bestehen. Daher mache ich die Arbeit sehr gern. Henrik Stenzel, Kandidat „Menschen des Jahres“

Damit die Kids sich auch langfristig für das Ehrenamt begeistern können, dürfen sie ab circa elf oder zwölf Jahren in andere Sparten schnuppern. Beim Wasserrettungsdienst kommen sie dann beispielsweise mit auf Wachen, bekommen Knotenkunde oder nehmen an der Sanitätsausbildung teil. Viele Einsatzkräfte in spe sehen in Stenzel eine Art Vorbild. Auch wenn bei ihm nicht immer alles rund läuft, betont er: „In gewisser Weise sind wir bei der DLRG ja alle Vorbilder.“

Wolfsburgs Menschen des Jahres „Wolfsburgs Menschen des Jahres“ ist ein Preis unserer Zeitung, den wir bereits zum 20. Mal für ehrenamtliches oder außergewöhnliches Engagement von Menschen für unsere Stadt, für unsere Gesellschaft verleihen. Sie sind die stillen Helden des Alltags: Menschen, die für andere da sind, die sich engagieren oder Zivilcourage gezeigt haben. Ihnen möchten wir für ihr Engagement danken. Unterstützt wird „Wolfsburgs Menschen des Jahres“ von VW Immobilien. Unsere Leserinnen und Leser konnten bis zum 1. Oktober ihre Vorschläge einreichen. Die Redaktion hat daraus eine Vorauswahl von fünf Kandidaten getroffen. Wir stellen sie alle in den nächsten Tagen ausführlich vor. Anschließend können Sie, liebe Leserinnen und Leser, über den Preisträger in einer Online-Abstimmung abstimmen. Bei einer feierlichen Gala wird der „Mensch des Jahres“ in Wolfsburg am 30. November im Hotel „Global Inn“ gekürt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de