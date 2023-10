Wolfsburg Real hat Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet. Damit ist auch die Zukunft des „Mein Real“-Marktes in Wolfsburg-Nordsteimke wieder ungewiss.

Der "Mein Real"-Markt in Wolfsburg-Nordsteimke gehörte zu den ersten Märkten, die in Deutschland umgebaut wurden.

Einkaufen in Wolfsburg Insolvente Kette: Was wird aus „Mein Real“ in Wolfsburg?

Es sah so gut aus für den Real-Markt in Wolfsburg-Nordsteimke: Nach der Übernahme durch eine Sanierungsgesellschaft war er Anfang des Jahres einer der ersten, die umgebaut und modernisiert wurden. Doch schon kurz darauf kaufte die vorherige Eigentümerin die zwischenzeitlich in „Mein Real“ umbenannten Märkte zurück. Und jetzt beantragte die Real GmbH in Mönchengladbach eine Insolvenz in Eigenverwaltung.

Wie es mit dem Supermarkt an der Hehlinger Straße weitergeht, ist damit wieder völlig offen. Erst einmal bleibe der „Mein Real“ geöffnet, sagt Marktleiterin Tanja Sander. „Es bleibt alles weiter, wie es vorher war. Die Kunden können wie gewohnt von 7 bis 22 Uhr einkaufen kommen.“ Auch für die Mitarbeiter laufe alles wie gewohnt.

„Mein Real“ in Wolfsburg: Muttergesellschaft meldet Insolvenz an

Der Ortsbürgermeister von Nordsteimke und Barnstorf, Philipp Kasten, macht sich dennoch Gedanken. „Diese Einkaufsmöglichkeit ist elementar wichtig. Nicht nur für Nordsteimke, sondern auch für Barnstorf, Waldhof, Hehlingen, die ganze Umgebung. Die Nahversorgung muss erhalten bleiben“, sagt er.

Von der Sogkraft des Supermarktes profitieren seinen Angaben nach Arztpraxen und andere Unternehmen in der Nachbarschaft. Kasten: „Ich erwarte mir Unterstützung von der Stadt Wolfsburg und der WMG, sollte es zum Worst Case kommen.“

In Nordsteimke läuft der Verkauf erst einmal weiter

Die Real GmbH erklärte am vergangenen Freitag in einer Pressemitteilung, das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung werde es ihr ermöglichen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig will sie mit Mitwettbewerbern über mögliche Markt-Übernahmen verhandeln. Die Standorte werden unter anderem von der Rewe Group beliefert – was an den Eigenmarken-Produkten in den Regalen auch für die Kunden sichtbar ist. Das Grundstück und die Immobilie in Nordsteimke erwarb 2021 die Edeka aus Minden.

Ein Jahr zuvor hatte die SCP Group die Real GmbH mit 276 Märkten von der Metro AG übernommen. Bis Juni 2022 wurden 160 Märkte wie der im Wolfsburger Gewerbegebiet Heinenkamp an Kaufland oder an Globus, Edeka und Rewe verkauft. Der Markt in Nordsteimke war nicht darunter. Er gehörte zu den 62 Märkten, die dann von der Frankfurter Familie Tischendorf übernommen wurden.

Der Vorsitzende der Real-Geschäftsführung, Bojan Luncer, erklärte am vergangenen Freitag, das Unternehmen sei in einer Krisensituation zurückgenommen worden. „Trotz umfassender operativer Verbesserungen konnten zuvor getroffene fehlgeleitete operative Managemententscheidungen vor dem Hintergrund des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds nicht schnell genug korrigiert werden.“

