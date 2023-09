Wolfsburg Rund 100 Menschen erfuhren am Dienstag von Experten, was in Ehmen geplant ist und welche Risiken es gibt. Was die Experten jetzt schon sagen können.

Bergbau in Wolfsburg 2024 soll in Wolfsburg altes Kalibergwerk angebohrt werden

Kein Platz war mehr frei, als das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Dienstagabend zur Informationsveranstaltung in der Grundschule in Ehmen eingeladen hatte. Es ging um die geplante Erkundung der Schächte I und II im ehemaligen Kalibergwerk in dem Ortsteil im Westen von Wolfsburg.

Rund 80 Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere Interessierte ließen sich von der ausführenden Arbeitsgemeinschaft und Mitarbeitern des LBEG die geplanten Arbeiten präsentieren, über die das Landesbergbauamt vorab bereits informiert hatte. Die beiden Schächte des ehemaligen Kalibergwerks haben jeweils eine Tiefe von zirka 680 Metern.

Landesbergbauamt will Schächte des Ehmer Kalibergwerks erkunden

Die Schächte sind derzeit unter anderem mit Betonplomben abgedichtet. Diese sollen verhindern, dass Süßwasser in das darunterliegende Grubengebäude eindringt und die Bausubstanz anlöst. Beim Schacht Ehmen I ist die Plombe in einer Tiefe von 240 Metern und beim Schacht Ehmen II in 310 Metern Tiefe eingebaut worden.

„Das Hauptaugenmerk liegt zunächst auf dem Schacht I, der mitten in einem Wohngebiet liegt. Er soll in den nächsten Jahren saniert werden, ehe der Schacht II in den Mittelpunkt rückt“, berichtete das LBEG am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung. Der Plan ist nach Aussage von Heidrun Rauche von der Firma Ercosplan, die Plombe mit einem Durchmesser von zirka 300 Millimetern zu durchbohren.

Experten wissen nicht, was unter Betonplomben in Schächten lauert

Dazu, erklärte Michael Grosser von der Bohrfirma H. Angers & Söhne, werde ein rund 50 Tonnen schweres Bohrgerät installiert, um den Betonpfropfen in dieser Tiefe durchbohren zu können. Zum Schutz vor austretenden Gasen und Flüssigkeiten bekommt das Bohrloch eine Absperreinrichtung, einen Preventer.

Thomas Finkeldey und Jens von den Eichen vom LBEG erläuterten, dass dann erkundet werden könne, wie es unter der Plombe aussieht, hieß es weiter in der Mitteilung. Je nach Zustand des darunterliegenden Grubengebäudes würde es geflutet werden, wenn es nicht ohnehin schon mit salzhaltigem Wasser gefüllt ist.

Anwohner haben viele Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen

Die Anwohner interessierten sich laut Pressemitteilung vor allem für die Sicherheitsvorkehrungen und für eine mögliche geothermische Nachnutzung. Schon im Vorfeld hatte LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier klargestellt: „Wir sind nicht nur Bergbehörde, sondern auch Niedersächsischer Geothermiedienst und unterstützen alle Bestrebungen, die die ressourcenschonende und regenerative Energiegewinnung mit Erdwärme zum Ziel haben.“ In der Informationsveranstaltung ergänzte Thomas Finkeldey: „Wir werden alle gewonnenen Daten für mögliche Geothermieprojekte zur Verfügung stellen.“

Die Arbeiten an den Schächten, so der Altbergbau-Experte des LBEG, werden sich über mehrere Jahre erstrecken. „Das Durchbohren der Plombe ist für Frühjahr 2024 geplant“, wurde in der Mitteilung angekündigt. Und: „Die Gesamtkosten der Erkundung werden voraussichtlich einen siebenstelligen Eurobetrag erreichen.“

Bergwerk in Wolfsburger Ortsteil einige Jahre nach Grubenunglück stillgelegt

Seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts wurden in Ehmen Stein- und Kalisalze gefördert. Im Jahr 1925 wurde das Bergwerk im heutigen Wolfsburger Ortsteil stillgelegt. Traurige Berühmtheit erlangte das Kaliwerk durch das schwere Grubenunglück, das sich 1917 ereignete und mehr als 30 Bergleute das Leben kostete.

Das LBEG ist in Niedersachsen die zuständige Behörde für Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus verlassenen Grubenbauen und Bohrungen, die nicht mehr der Bergaufsicht unterliegen. Es saniert daher im Sinne der Gefahrenabwehr alte

Schächte und Stollen. Damit soll vermieden werden, dass Tagesbrüche oder andere größere Schäden an der Oberfläche entstehen.

