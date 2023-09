Wolfsburg Seit gestern stand die Produktion wegen eines IT-Fehlers in mehreren VW-Standorten still. Das System fahre wieder hoch.

Volkswagen Fehler behoben: Bei VW läuft die Produktion wieder an

Volkswagen hat nach eigenen Angaben die IT-Störung behoben, die die Produktion in mehreren Werken seit Mittwoch lahmgelegt hatte. Die Produktion fahre nun wieder hoch, sagte ein Sprecher des Autobauers am Donnerstagmorgen der dpa.

Betroffen waren unter anderem die Fabriken in Salzgitter und Braunschweig, sowie das Wolfsburger Stammwerk. Daneben hielten die Bänder auch in Emden, Zwickau, Osnabrück und Bratislava. Etwa 20 Werk weltweit mussten die Produktion stoppen, auch bei den Konzerntöchtern Audi und Porsche.

Volkswagen: Fehler nicht von externen Einflüssen verursacht

Der Konzern äußert sich wie folgt: „Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil. Die betroffenen Anwendungen werden aktuell wieder hochgefahren. Der weltweite Produktionsverbund läuft an, die Produktion soll planmäßig erfolgen. Einzelne Systeme können in einer Übergangsphase noch beeinträchtigt sein. Es gibt weiterhin keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde.“

Dennoch, so Volkswagen weiter, seit weiterhin mit kleineren Störungen zu rechnen. Besonders Festnetztelefonie, WLAN und Drucker könnten noch unter Einschränkungen leiden. Ebenfalls der „reibungslose Zugang“ zum Werksgelände, wie ein Sprecher betont. „Deshalb werden die Kolleginnen und Kollegen im indirekten Bereich gebeten, nach Möglichkeit Mobile Arbeit zu nutzen und heute nicht von ihrem Arbeitsplatz am Standort Wolfsburg tätig zu sein“, so der Sprecher weiter.

ne/dpa

