Der ganz normale Verkehrswahnsinn seit Jahren in Sandkamp: Wochentags wälzt sich eine Verkehrslawine durch den kleinen Wolfsburger Ortsteil, insbesondere in Fahrtrichtung Osten zum VW-Werk.

Verkehr in Wolfsburg Kampf gegen Verkehrsbelastung vor den VW-Werkstoren in Wolfsburg

Wann hat es das zuletzt gegeben? Seit Jahrzehnten dürften Ortsratssitzungen, in denen die Verkehrsbelastung in Sandkamp nicht Thema war, die absolute Ausnahme gewesen sein. Doch inzwischen hat der Ortsrat die Faxen dicke: In dem kleinen Wolfsburger Ortsteil direkt vor den VW-Werkstoren soll die Stadt endlich etwas tun, um den Verkehr in den Griff zu bekommen. Daher erteilten die Politiker dem Projekt des Logistikers Schnellecke eine glatte Abfuhr. Nun läuft eine Bürgerbeteiligung.

Der Termin kam scheinbar aus dem Nichts: Ende Juni hatte die Stadt Wolfsburg zum Bürgerworkshop in Sandkamp eingeladen. Einziges Thema: der Verkehr rund um die Stellfelder Straße. „Ideen und Anregungen der Bürger*innen sind gefragt: Gemeinsam sollen Lösungen entwickelt werden, um den Verkehr in Sandkamp sicherer und effizienter zu gestalten“, hieß es in der Einladung. Inzwischen steht der zweite Workshop-Termin bevor.

Bürger als Experten für schwierige Verkehrssituation in Sandkamp

Rund 25 Teilnehmer folgten nach Angaben der Stadt der Einladung zur Auftakt-Veranstaltung. Ziel sei gewesen, von den Bürgern als Experten zu erfahren, wo Verbesserungsbedarf und Probleme im Rad- und Fußverkehr sowie Kfz- und Busverkehr gesehen werden“, teilte Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt-Pressestelle Ende August auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Dabei bekamen die Teilnehmer laut Stadt keine vorgefertigten Lösungsansätze serviert. Stattdessen sollte nach der ersten Runde gezielt auf deren Wünsche und Probleme eingegangen werden. Anhand einer Präsentation mit Fotos und Plänen wurden die aktuelle Situation und die bisherigen Maßnahmen vorgestellt, berichtete der Pressereferent vom ersten Workshop. Im Anschluss hätten die Sandkämper die Situation aus ihrer Sicht dargestellt und zum Teil auch schon mögliche Lösungsansätze diskutiert.

Um für den Durchgangsverkehr die Fahrt durch Sandkamp unattraktiv zu machen, sind auf der Stellfelder Straße versuchsweise dicke Poller aufgestellt worden, so dass die Autofahrer in Fahrtrichtung Osten warten müssen. Foto: Helge Landmann / regios24

Zweiter Workshop für Gesamtverkehrskonzept Sandkamp

Seitdem hat die Stadt für die angesprochenen Problemstellen Lösungen erarbeitet und die Machbarkeit der Vorschläge geprüft. Die Ergebnisse zum Gesamtverkehrskonzept Sandkamp sollen bald in einem zweiten Termin präsentiert, erläutert und diskutiert werden.

Doch woher kam die plötzliche Idee der Verwaltung zu der Bürgerbeteiligung, nachdem der Ortsrat bei der Stadt seit vielen Jahren vergeblich auf Verbesserungen gedrängt hatte? „Der Auslöser für die Durchführung des Workshops war die bevorstehende Grundsanierung der Stellfelder Straße und der Wunsch des Ortsrates nach einem Gesamtverkehrskonzept für Sandkamp“, erklärte Stadtsprecher Ralf Schmidt dazu.

Stadt Wolfsburg will Ideen der Bürger bei Straßensanierung umsetzen

„Ziel ist es, die Ideen und Anregungen aus dem Workshop, die sich nach der fachlichen Prüfung als empfehlenswert für die Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Verkehrssicherheit rund um die Stellfelder Straße herausstellen, im Rahmen der Grundsanierung umzusetzen“, berichtete der Pressesprecher.

Doch die Generalsanierung der Sandkämper Hauptstraße, für die laut Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo die Planung läuft und die 2024 starten soll, ist nach seiner Aussage nicht der einzige Grund für die Workshop-Offensive. Hängt sie auch mit dem abgelehnten Schnellecke-Projekt zusammen? Das global operierende Logistik-Unternehmen möchte an seinem Stammsitz in Sandkamp expandieren und unter anderem einen Großparkplatz samt LKW-Stellplätzen und Parkhaus bauen – zwischen der Autobahn 39 und dem Kleingärtnerverein Sandkamp. Weshalb noch mehr Verkehr im Ort befürchtet wird.

Schnellecke Logistics möchte am Wolfsburger Stammsitz in Sandkamp expandieren und einen Großparkplatz bauen. Der Ortsrat lehnt das bisher ab. Foto: Helge Landmann / regios24

Bürgerbeteiligung auch wegen Ablehnung des Schnellecke-Projekts

„Sowohl als auch“, sagte der Ortsbürgermeister unserer Zeitung zu der Frage am Dienstag. Er fordere schon länger drastischere Maßnahmen, damit die geplagten Anwohner der Ortsdurchfahrt etwas mehr Ruhe bekommen. Er erinnerte daran, dass die Stadtplaner im April offenbar kalt von der Ablehnung des Schnellecke-Großprojekts erwischt wurden. Begründung des Ortsrats: Es fehlt ein seit Jahren gefordertes Gesamtverkehrskonzept!

Das soll nun also erarbeitet werden. Und Garippo ist mit dem Auftakt der von ihm geforderten Bürgerveranstaltung zufrieden: „Der Workshop war gut, es gab viele gute Ideen. Das ist eine tolle Chance!“ Er verriet einen eigenen Vorschlag: Die Stellfelder Straße sollte zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen werden – und zwar auf dem Abschnitt zwischen dem Sportplatz und der Firma Schnellecke.

Die Anwohner klagen über hohe Geschwindigkeiten und viel Verkehr von Westen in Richtung Innenstadt. Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister von Sandkamp

Ortsbürgermeister verrät Vorschlag zur Verkehrsberuhigung nahe dem VW-Werk

Dazu wären nur Verkehrsschilder nötig, keine großen Investitionen. „Dann wären die Sandkämper den kompletten Durchgangsverkehr los“, äußerte sich der Ortsbürgermeister überzeugt. Denn nach seiner Einschätzung sind 95 Prozent der Fahrten auf der Stellfelder Straße Durchgangsverkehr zu VW und in die City. „Die Anwohner klagen über hohe Geschwindigkeiten und viel Verkehr von Westen in Richtung Innenstadt.“

Der Ortsbürgermeister will, dass die Grundsanierung der Stellfelder Straße nicht nur für verkehrsberuhigende Maßnahmen genutzt wird. Der Dorfkern soll freundlicher gestaltet werden. „Wir vom Ortsrat wollen Sandkamp ein neues Gesicht verpassen und die Straße umgestalten mit Verkehrsinseln, Bäumen und mehr.“

Zum nächsten Workshop-Termin zur Stellfelder Straße lädt die Stadt am Montag, 9. Oktober, 18 Uhr, ins Hotel Jott, Stellfelder Straße 42, ein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de