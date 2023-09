Mit Herbstmusikfest in Wolfsburg sollen Talente gefördert werden

Wolfsburg Erstmals findet das Herbstmusikfest mit zwei Konzerten an zwei Tagen in Wolfsburg statt. Die Förderer verfolgen damit ein klares Ziel.

Junge Musiktalente sollen gefördert werden: Am Sonntag, 1. Oktober, und Dienstag, 3. Oktober, findet erstmals das Herbstmusikfest in Wolfsburg statt. Zwei Konzerte finden an diesen Tagen statt, die sich vor allem an Freunde klassischer Musik richten.

Die „Classic Masters in Concert“ starten am 1. Oktober um 11 Uhr mit einer Matinee im Schloss Wolfsburg. In einem mehrtägigen Workshop konnten sich junge Klavierspielerinnen und Spieler im Unterricht mit Prof. Dr. Elena Levit (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) weiterbilden. Parallel dazu hat Prof. Roland Krüger von derselben Hochschule mit Studierenden und angehenden Voll-Profis gearbeitet und ihre Kenntnisse zu ausgewählten Werken der Klavierliteratur vertieft. Beide Gruppen stellen nun ihre Ergebnisse gemeinsam vor.

Mit einer Soirée in der Christophorus-Kirche wollen die „Classic Masters and Orchestra“ das Publikum am Tag der Deutschen Einheit ab 16 Uhr verzaubern. Der Nachwuchs aus Wolfsburg und Gifhorn sowie die angehenden Profis konzertieren mit dem Gemeinschaftsorchester der Musikschulen der Stadt Wolfsburg und der Kreismusikschule Gifhorn unter der Leitung von Hans Ulrich Kolf. Dabei stehen Werke für Klavier und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn auf dem Programm, aber auch berührende Filmmusikklassiker wie „Forrest Gump“ oder die Operettenouvertüre zu „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach. „Ein spannender und mitreißender Musiknachmittag von der ersten bis zur letzten Note – für alle“, heißt es in der Mitteilung.

Das Herbstmusikfest in Wolfsburg soll junge Talente fördern

Möglich machen das Herbstmusikfest die Förderung der Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und Soziales sowie der Bürgerstiftung Wolfsburg und der gemeinnützige Verein Startpunkt Musik als Initiator. Dessen Vorsitzende Séverine Kim und Knut Hanßen, beide Konzertpianisten, freuen sich auf exzellente Konzerte in außergewöhnlicher Atmosphäre und vor allem auf sehr talentierte Musikerinnen und Musiker, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

„In Kooperation mit der Musikschule der Stadt Wolfsburg sowie der Kreismusikschule Gifhorn bringen wir mit dem Herbstmusikfest zwei ganz tolle Veranstaltungen auf die Bühne. Neben dem Schloss Wolfsburg ist die Christophorus-Kirche Schauplatz eines Konzertes“, sagt Knut Hanßen. Und Séverine Kim ergänzt: „Ähnlich der Wolfsburger Konzertwoche aus dem vergangenen Jahr bieten wir jungen und besonders talentierten Menschen die Möglichkeit, von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu lernen und zugleich vor einem interessierten Publikum aufzutreten. Wir möchten mit den beiden Konzertterminen am Sonntag sowie am Feiertag verstärkt Familien die Gelegenheit bieten, die Konzerte zu besuchen, sodass auch Kinder und Jugendliche im gleichen Alter wie die Teilnehmenden die Musikdarbietungen erleben können.“

Sparkassen-Vorstand Treichel sieht Herbstmusikfest als Mehrwert

„Dem Verein Startpunkt Musik darf man gratulieren, denn durch das Engagement und den Ideenreichtum der Initiatoren wird dem interessierten Publikum ein überragendes Programm geboten. Dass dabei auch noch die beiden Musikschulen der Region als Einheit auftreten und für eine hochklassige Besetzung sorgen, ist ein großer Mehrwert für uns alle. Klasse, dass wir mittels unserer Förderung einen Teil dazu beitragen durften“, sagt Christoph Treichel, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung und Direktor der Region Gifhorn.

Für alle Konzerte sind Karten unter www.herbstmusikfest.de erhältlich. Der Eintritt für beide Konzerte ist frei – es wird allerdings um Voranmeldung über die genannte Homepage gebeten.

