VW-Familienfest: So kommt Ihr entspannt ins Stammwerk

Volkswagen hat das Kartenkontingent für den Besuch des Familienfestes am 23. und 24. September deutlich erhöht. Statt zwei dürfen die eingeladenen Beschäftigten und Betriebsrentner/innen nun insgesamt fünf Begleitpersonen mitbringen. Kämen tatsächlich alle Eingeladenen mit fünf zusätzlichen Gästen, würden an beiden Tagen insgesamt eine halbe Million Menschen auf das Werksgelände am Mittellandkanal strömen. Dazu wird es aber wohl nicht kommen – und das ist gut für eine geordnete und stressfreie Anreise. Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, haben die Festorganisatoren und ihre städtischen Partner alles getan, um die Verkehrsströme zu entzerren.

Am Sonntag fahren Zusatzlinien der WVG

Eine wichtige Rolle spielt dabei der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). Insbesondere der ohnehin bestens in den Schichtbetrieb bei VW eingetakteten Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) kommt dabei eine zentrale Rolle bei. Am Samstag, 23. September, fährt die WVG nach regulärem Fahrplan. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, an den Haltestellen „Hauptbahnhof“, „ZOB“ oder „Autostadt“ auszusteigen. Das Betreten des VW-Werks ist über Tor Ost oder Tor 17 ist möglich.

Am Sonntag, 24. September fahren Zusatzlinien der WVG: die Bulli-, Käfer-, Polo-, Beetle- und Passat-Linien fahren im 30- bis 60-Minuten-Takt zum „Hauptbahnhof“ bzw. Haltestelle „Volkswagen FE“. Die Linie 230 verstärkt das Angebot in den Morgenstunden mit zwei Fahrten je Richtung. Die Zusatzlinien verkehren in der Zeit von ca. 8.15 bis ca. 17 Uhr, die genauen Fahrpläne und den Netzplan finden Fahrgäste unter www.wvg.de. Die Familienfest-Eintrittskarte ist gleichzeitig als Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr im Verkehrsverbund der Region Braunschweig gültig. Zudem werden für das Familienfest 3000 zusätzliche Fahrradständer aufgestellt. Auch ein Park&Ride-Service mit internen Shuttlebussen von den Parkplätzen Allerpark, Nordwest und FE/Tor LKW-Einfahrt wird eingerichtet.

Volles Programm zwischen 9 und 17 Uhr bei VW in Wolfsburg

Das Familienfest im Volkswagen-Werk läuft an beiden Tagen jeweils von 9 bis 17 Uhr. Programmstart ist jeweils zwischen 9 und 10 Uhr, Gastronomiestände und Kinderland öffnen jeweils um 9.30 Uhr. Jeweils ab 10 Uhr beginnen Hallenrundgänge und Bühnenprogramm, die Fachbereichsstände sind ebenfalls ab 10 Uhr geöffnet. Es gibt vier Hauptbühnen. In der Südstraße sind an beiden Tagen vor dem Sektor 19 Mitarbeiterbands zu hören. Es treten auf: DJ Taucher, Wide Sky, Groovelastics, Norfolk, D16E, Anthony Miller & The French Press, The Heatin Tubes. Den Abschluss bildet noch einmal DJ Taucher.

Die WVG bedient mit ihren Bussen an beiden Tagen das VW-Werk. Foto: Jürgen Runo / FMN

Ebenfalls auf der Südstraße, am Tor 6, sind jeweils ab 10 Uhr Mitarbeiteracts zu sehen. Zunächst läutet die Volkswagen Big Band das Programm ein. Dann treten auf: die Ninjutsu Kampfkunstschule Kuroi, Ookami Wolfsburg und Ookami Daiko, Battle Beats, die Jumpstyle-Formation Jump It, Trommelparadies Wolfsburg, Only Ladies und Los Cubaseros.

Bühne mit Bands aus der Region

Auf dem Parkplatz Halle 1A in der Straße 15 treten lokale Bands auf. Den Auftakt gestaltet DJ Zweiklang. Danach zeigen die Bands Kroner, Letters Sent Home, Indiegoes und The Esprits ihr Können. In der Mittelstraße am Eingang 51 steht die Talkbühne. Dort will VW spannende Einblicke und Gespräche aus unterschiedlichen Bereichen des Standorts präsentieren. Es geht dabei um Ausbildung bei Volkswagen, neue Fahrzeuganläufe, den neuen Tiguan, Meilensteine der Fertigung und Diversity Management. Außerdem gibt es einen Vorstands-Talk.

Gastgeber und Werkleiter Rainer Fessel möchte den Gästen des Familienfestes „einen echten Einblick in unsere Welt der Automobilproduktion ermöglichen.“ Foto: Volkswagen AG / Wolfsburg

Kinderland mit Hüpfburgen und Sommerrodelbahn

Das Rahmenprogramm für Familienfest lässt keine Wünsche offen. Im Kinderland in der östlichen Südstraße gibt es beispielsweise Hüpfburgen und eine Sommerrodelbahn für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Außerdem sind mehr als 100 Fachbereichsstände übers Werksgelände verteilt geplant, darunter alleine 40 der Technischen Entwicklung – auch dort gibt es Mitmachaktionen. Das Ziel dabei: Kinder sollen das Wolfsburger Werk „spielerisch kennenlernen“.

Hinzu kommt ein 40 Meter hoher Hubsteiger, von dem aus ein exklusiver Blick über das Werk möglich ist. Volkswagen Classic und die Stiftung Automuseum Volkswagen zeigen zudem historische Fahrzeuge. Auch die Profis des VfL Wolfsburg und der Grizzlys werden mit eigenen Ständen vertreten sein. Außerhalb der Produktionshallen werden in Wolfsburg gebaute Autos zu sehen sein. Modelle des neuen Tiguan sind dort zu sehen. Das Kompakt-SUV erlebte am Dienstag im Rahmen der VW-Betriebsversammlung seine Weltpremiere. Von seinem Absatz verspricht man sich eine deutlich bessere Auslastung des Stammwerkes.

red/tok

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de