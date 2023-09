Mitmachen: WN suchen die Menschen des Jahres in Wolfsburg

Sie sind Lebensretter, Dauertröster, die gute Seele des Vereins oder einfach Menschen, die das Leben in unserer Stadt schöner machen – die Wolfsburger Nachrichten suchen zum 20. Mal „Wolfsburgs Menschen des Jahres“. Es geht uns bei diesem Preis wie immer um die oft stillen Helden des Alltags, um Menschen, die in irgendeiner Form für andere da sind. Und bei der Suche brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser!

Wolfsburgs Menschen des Jahres – jetzt Vorschläge einreichen

Reichen Sie uns bis Sonntag, 1. Oktober, Ihre Vorschläge für einen ganz besonderen Menschen aus Wolfsburg ein, der eine solche Auszeichnung verdient hat. Wer war derjenige, der Ihren Verein zusammenhält, vielleicht schon seit Jahrzehnten? Diejenige, die sich aufopferungsvoll um die Nachbarn kümmert, Tiere rettet, ehrenamtlich für die Menschen in ihrem Stadtteil da ist. Sie können aber nicht nur andere, sondern auch sich selbst vorschlagen. Auch Gruppen sind möglich.

So machen Sie mit bei „Wolfsburgs Menschen des Jahres“

Teilen Sie der Redaktion der Wolfsburger Nachrichten bitte Namen und Wohnort Ihres Kandidaten oder Ihrer Kandidatin mit. Schreiben Sie uns eine kurze Erklärung, womit und warum sich der- oder diejenige so verdient gemacht hat. Unsere E-Mail-Adresse lautet: redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Wolfsburgs Menschen des Jahres werden am Donnerstag, 30. November, bei einer Abendveranstaltung im Hotel Global Inn gekürt.

Der 17-jährige Jakub Wloszyk begeisterte bei der Gala 2022 die rund 80 Gäste mit seinem Trompetenspiel. Begleitet wurde der Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums von seinem Lehrer an der Musikschule Wolfsburg, Géza Gál am E-Piano. Foto: Helge Landmann / regios24

Menschen des Jahres 2022 in Wolfsburg: Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke

Den Ehrenamtspreis unserer Zeitung gewannen in 2022 Gudrun Fehlow-Mielke und Martin Mielke. Das Ehepaar hilft seit vielen Jahren an allen Ecken und Enden – in Wolfsburg ebenso wie im fernen Uganda. In Ostafrika organisieren die beiden mit Freunden den Bau einer Schule. In der VW-Stadt kümmert sich das Ehepaar unter anderem um Flüchtlinge, pflegt eine Geschenke-Box vor der Haustür, unterstützt den Bücherschrank in Vorsfelde und hat als neuestes Projekt einen Naschgarten an der St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde angelegt. Chefredakteurin Kerstin Loehr sagte in ihrer Laudatio: „Das Ehepaar schmiedet keine ,Fünf-Jahres-Pläne’, sondern legt einfach los – im Hier und Jetzt und mit der Freiheit, auch Fehler zu begehen und daraus zu lernen. Eine Einstellung zum Leben, die wir in unserer komplizierten Welt auch öfter mal zulassen sollten.“

Diese Wolfsburger und Wolfsburgerinnen waren 2022 ebenfalls nominiert

Ebenfalls nominiert waren 2022 Hanan Saeed Abdo Elias und Fahed Shikh Alshabab, die in ihrer Freizeit als Schwimmlehrer vielen Nichtschwimmern und Flüchtlingen das Schwimmen beigebracht haben. Dieter Kalm leitete mehr als vier Monate die DRK-Halle in der Borsigstraße und stand stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer, die sich für die Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzen. Geehrt wurde auch die Fallersleberin Sabrina Wenzelis, die sich selbst als Müllpiratin bezeichnet und der Müllblindheit in unserer Stadt den Kampf angesagt hat.

Es ist uns eine große Freude, als Partner der Aktion ,Wolfsburgs Menschen des Jahres‘ das großartige Engagement vieler Menschen und Organisationen in unserer Heimatstadt zu würdigen. Meno Requardt, Sprecher der Geschäftsführung von Volkswagen Immobilien

Volkswagen Immobilien unterstützt die Aktion „Menschen des Jahres in Wolfsburg“

Unser Partner für den Menschen des Jahres in Wolfsburg ist auch in diesem Jahr Volkswagen Immobilien. Das Unternehmen findet den Preis und all das Engagement, die Lebensfreude und den Gemeinsinn, die dahinter stehen, so wichtig und förderungswürdig für eine Stadt, für eine Gesellschaft, für uns alle, dass es die Verleihung unterstützt und mitorganisiert. Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung, betont: „Erneut stehen bei Wolfsburgs Menschen des Jahres wieder die Menschen im Mittelpunkt, die für ihr Umfeld etwas Besonderes leisten, sich engagieren und dafür unsere Anerkennung verdienen. Dafür setzen wir uns als Volkswagen Immobilien gerne ein, denn es ist uns eine große Freude, als Partner der Aktion das großartige Engagement vieler Menschen und Organisationen in unserer Heimatstadt zu würdigen. Wir sind gespannt auf viele spannende Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Geschichten.“

Die Redaktion trifft aus allen Vorschlägen eine Vorauswahl. Fünf Kandidaten und Kandidatinnen – auch Gruppen sind möglich – kommen ins Finale. Die Redaktion stellt sie alle online auf unserem Nachrichtenportal und in unserer Printausgabe vor. Die Leserinnen und Leser haben anschließend das Wort. Sie bestimmen in einer Online-Abstimmung ab dem 4. November, wer der Mensch des Jahres in Wolfsburg ist. Wolfsburgs Menschen des Jahres werden am Donnerstag, 30. November, bei einer feierlichen Gala-Veranstaltung im Hotel Global Inn geehrt. Unterstützt wird die Veranstaltung auch in diesem Jahr von Volkswagen Immobilien.

