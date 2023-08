Wolfsburg Die alte Feuerwache in der Dieselstraße ist ein Auslaufmodell. Die Stadt Wolfsburg muss für den Neubau extrem tief in die Tasche greifen.

Feuerwehr in Wolfsburg Grundsteinlegung in Wolfsburg für neue Hauptfeuerwache

Hinter dem blickdichten Bauzaun ist schon allerhand im Gange, die Bauarbeiten laufen offenbar schon seit Wochen: Der Bau der neuen Hauptfeuerwache für die Wolfsburger Berufsfeuerwehr ist angelaufen. Die Stadt plant noch im August eine Grundsteinlegung.

„Eine der modernsten Feuerwachen Deutschlands entsteht in den kommenden drei Jahren in Wolfsburg. Mehr als 100 Millionen Euro nimmt die Stadt Wolfsburg in die Hand, um an einem neuen Standort eine komplett neue Feuer- und Rettungswache zu bauen“, heißt es in der Einladung der Stadt für das besondere Ereignis, „hier sollen Fahrzeughallen, eine Leitstelle, Werkstätten, eine Multifunktionshalle für Sport, separate Fitnessräume sowie eine Atemschutzübungsstrecke entstehen.“

Unübersehbar sind die Bauarbeiten für die neue Feuerwache in der Dieselstraße schon angelaufen. Foto: Helge Landmann / regios24

Ehemaliges WAS-Gelände für Bau der neuen Wolfsburger Feuerwache vorbereitet

„Das ehemalige WAS-Gelände wurde inzwischen für die Bauarbeiten vorbereitet“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Die Grundsteinlegung mit geladenen Gästen soll am Donnerstag, 17. August, in der Dieselstraße 26 vollzogen werden. Erwartet werden dazu unter anderem Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Feuerwehr-Dezernent Andreas Bauer, der Bauausschuss-Vorsitzende Kai Kronschnabel sowie der Feuerwehrausschuss-Vorsitzende Andreas Klaffehn.

Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Hauptfeuerwache hatten viel Zeit in Anspruch genommen. „Für Mai ist der Start der Baustelleneinrichtung vorgesehen, damit im Juni der Rohbau starten kann. 2026 soll die neue Hauptfeuerwache in Betrieb gehen“, hatte unsere Zeitung im Februar berichtet.

Kostenexplosion bei dringend benötigter neuer Hauptfeuerwache in Wolfsburg

Damals hatte die Stadt bekanntgegeben, dass die dringend benötigte neue Feuerwache extrem viel teurer wird als ursprünglich kalkuliert: Das Bauvorhaben soll bis zu 34 Millionen teurer werden, bis dato waren knapp 100 Millionen Euro kalkuliert, hieß es damals.

Zu den Gründen für die Kostenexplosion erklärte die Stadt, dass diese fast ausschließlich aus der bereits eingetretenen und noch zu erwartenden extremen Baupreissteigerung resultiere. „Einen großen Anteil daran hat vor allem der Preisanstieg bei Baumaterialien. Preistreibend auf den Baustellen wirken sich vor allem die gestiegenen Energiepreise und die Materialknappheit aus“, erläuterte die Verwaltung

