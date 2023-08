„Das Fest war so gut besucht wie nie“, lautete die Bilanz der Organisatoren des Eberfestes in Vorsfelde.

Feste in Wolfsburg Eberfest in Vorsfelde war „sehr gelungen“

„Ein sehr gelungenes Eberfest. Schön, dass sich das Wetter so toll gehalten hat“, freut sich Sabine Feige vom Organisationsteam, und Stefan Carl vom „Vorsfelde-live“-Vorstand ergänzt: „Das Fest war so gut besucht wie nie.“ Zwei Tage lang hatte sich die Lange Straße vom Ütschenpaul bis zur Volksbank in Vorsfelde in eine Partymeile verwandelt.

Auf vier Bühnen gab‘s Musik für jeden Geschmack zu hören: sowohl Livemusik als auch Hits vom Plattenteller. Die große Sause nach den Werksferien ging in die 41. Auflage und ist aus dem Wolfsburger Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.

Eberfest in Vorsfelde ist nicht nur Party am Abend

Bevor am Abend die Stimmung stieg und Tausende die Meile bevölkerten, standen am Samstagvormittag zunächst das traditionelle Bürgerfrühstück und am Nachmittag das Kinderfest auf der Fläche vor und auf dem Rasen rund um die St.-Petrus-Kirche auf dem Programm. „Schön, dass die Familien dieses Angebot so gut annehmen, wir sind sehr glücklich, dass es angekommen ist, dass das Eberfest nicht nur aus Feiern am Abend besteht“, sagt Ortsbürgermeisterin Sandra Straube.

Premiere feierte das Mini-Kinderkarussell, welches aus zwei Pferdchen bestand und zur kostenlosen Mitfahrt einlud: Finanziert wurde die Anschaffung durch die Einnahmen des Vereins „Vorsfelder Adventswichtel“, die Mitglieder offerieren während des Weihnachtsmarktes Essen und Trinken. „Vereine können sich jetzt an uns wenden und sich das Karussell für ihr Event ausleihen“, erklärt Sandra Straube.

Parcours und Basteln für Kinder in Vorsfelde

Zum ersten Mal mit dabei war auch Katharina Rex von der gleichnamigen Blumenstube: „Einfache Materialien, Dosen, Marmeladengläser, ein paar Glitzersteine und Krepppapier – mehr brauchen wir nicht, um nach Herzenslust kreativ zu sein.“ Emma beklebte ihr Windlicht noch mit Federn. „Ich bastele sehr gerne“, meinte die Zehnjährige. Ein Windspiel als Teamwork fertigte Mama Anita Remus mit ihren Töchtern Pauline und Antonia.

19 selbst gebackene Torten, darunter eine dreistöckige Blaubeer-Sahne-Torte, hatten die zwölf Landfrauen um die Vize-Vorsitzende Ute Appel im Angebot, für die Kids gab’s zum ersten Mal kostenlos Waffeln. Foto: Lars Landmann / regios24

Zum ersten Mal nach Corona hatte das Team der Schmuddelkinder einen Parcours gestaltet. Hier gab’s Eierlaufen, „Hau-die-Erbse“ und Büchsen werfen. „Die Teilnehmer sollen Spaß am Machen haben, ohne groß nachzudenken, Mut zum Ausprobieren entwickeln“, erläuterte Kita-Leiterin Kerstin Beckroth-Thiele. Und so trat dann Mama Tina Neta mit ihren Kindern Eric (6) und Lara (2) den Lauf mit zwei Eiern gleichzeitig an.

Puppentheater und Schultüten-Aktion für Erstklässler auf dem Eberfest

Mit seinen Mitarbeitern, Kerstin Gruhmann und Carolin Josch, gestaltete Mathias George, Leiter des Kinder- und Familienzentrums in der Carl-Grete-Straße, Glitzer-Tattoos mit Hilfe von vorgefertigten Schablonen auf der Haut: „Wir machen alles möglich, einfarbig, vielfarbig.“ Für seine Mama Martina George gab’s eine Meerjungfrau.

Einer der Höhepunkte: Nico Steinweh und Sabine Feige verteilten 95 selbst gepackte Schultüten an die Erstklässler. Foto: Lars Landmann / regios24

Janine und Richard Ring vom Puppentheater Tausendfunkel aus Oebisfelde zeigten das Stück „Pepper“. Dann folgte einer der Höhepunkte: Nico Steinweh und Sabine Feige verteilten 95 selbst gepackte Schultüten an die Erstklässler mit Radiergummis, Bleistiften, Süßigkeiten und Gutscheinen. Sophia (6) bekam eine mit pinkfarbenem Tüll, Janosch erhielt das Feuerwehrmotiv und auch der kleine Dortmund-Fan ging nicht leer aus.

19 Torten von den Vorsfelder Landfrauen, für Kinder gab‘s Waffeln

19 selbst gebackene Torten, darunter eine dreistöckige Blaubeer-Sahne-Torte, hatten die zwölf Landfrauen um die Vize-Vorsitzende Ute Appel im Angebot, für die Kids gab’s zum ersten Mal kostenlos Waffeln: „Die Menschen sitzen in der Sonne, die Bänke sind gut gefüllt, alle sind froh gelaunt und lassen sich die dicken Tortenstücke schmecken.“

Es gab ein buntes Programm für die ganze Familie. Foto: Lars Landmann / regios24

Am Abend dann war Party angesagt. „Nach Corona nehm‘ ich alles mit, was geht“, sagte Corinna, und Freundin Silvia fügte hinzu: „Ich bin seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder auf dem Eberfest, aber so gut besucht hatte ich es nicht in Erinnerung.“ In Feierlaune waren auch Astrid Strauß und Petra Sowicki, die sich den Weißwein vom Weingut Knell aus Rheinhessen schmecken ließen.

„Der halbtrockene Rose geht auch sehr gut“, verriet Mitarbeiter Dirk Jentsch, der zudem auch Chili-Likör offerierte. „Wir nehmen jede Party mit, wollen das Wetter genießen und den Urlaub gechillt ausklingen lassen“, meinten Andrea Burmeister und Kerstin Meier-Fischer.

Pretty in Pink, Stümer Deluxe und andere Bands im Abendprogramm

Auf der Volksbank-Bühne holten Pretty in Pink ihren ausgefallenen Auftritt vom vergangenen Jahr nach, danach rockten Stürmer Deluxe – zum ersten Mal ein komplettes Konzert mit der neuen Sängerin Elena Schmidt neben Jo am Mikrofon. „Das Eberfest in Wolfsburgs größtem Stadtteil ist immer etwas ganz besonders, das Publikum ist super gut drauf, und deshalb macht es tierisch Spaß, hier zu spielen“, meinte Drummer Carsten Bischof.

Sehr gut angenommen wurde die neue kleine Loungebühne – hier performten Jonas Green und später Leon Braje aus der sechsten Staffel von „Voice of Germany“.

