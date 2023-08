Diese Kneipen und Bars übertragen Fußballspiele in Wolfsburg

Wolfsburg im Sportfieber! Die Tage sind gezählt, bald rollt der Ball wieder in der ersten Fußball-Bundesliga, die Fußball-WM der Frauen ist in vollem Gange, und auch so gibt es immer wieder spannende Sportarten, bei denen es sich lohnt, einzuschalten. Kein Wunder, dass sich immer mehr Streamingdienste die Rechte an den Live-Übertragungen sichern. Wo kann man in Wolfsburg noch Fußball schauen? Und welche Bar oder Kneipe überträgt welche Spiele? Wir liefern eine Übersicht.

Die „The View Skybar & Lounge“ in der Heinrich-Nordhoff-Straße 2 kann „spannende Spiele“ auf DAZN übertragen, heißt es seitens des Personals. Tendenziell laufe der Fernseher in der Bar zwar nicht, aber wenn Gäste gern beispielsweise Champions-League-Spiele schauen wollen und nachfragen, dann werde DAZN für die beliebigen Wünsche gern eingeschaltet. Die Bar öffnet Montag bis Donnerstag sowie Samstag von 16.30 bis 0.30 Uhr. Freitag und Sonntag bleibt die Bar geschlossen.

Das „Play Off Wolfsburg“ in der City-Galerie, Porschestraße 45, bietet neben dem amerikanischen Flair ein breites Übertragungsangebot an Fußballspielen: Bundesliga, zweite Bundesliga, Champions League, Europa League, DFB-Pokal oder EM, WM und mehr sind zu sehen. „Wir haben zehn Bildschirme, wodurch die Spiele von jedem Platz aus geschaut werden können“, sagt Patrick Kaffke, Betriebsleiter der Fußballkneipe. Sie ist Montag bis Samstag von 8.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist Ruhetag – Sonntagsspiele und Partien ab 20.30 Uhr finden also nicht statt.

Dazn, Sky und andere Streaminganbieter: Wolfsburgs Sportbars sind bestens ausgestattet

Sport, Sport und noch mehr Sport gibt es in der „Happy Sport und Shisha Bar“ in Wolfsburg, Kaufhof 13. Hier werden alle Sportarten auf vier bis fünf Monitoren übertragen, egal ob auf Sky, Dazn oder anderen Streaminganbietern. So können Gäste an Bundesliga-Spieltagen beispielsweise mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen - egal ob drinnen oder draußen.

Der „Irish Pub Wolfsburg“ in der Goethestraße 61 (Schillergalerie) ist bekannt dafür, dass alle nur möglichen Matches übertragen werden. Sky-Angebote und öffentlich-rechtliche Spiele der Bundesliga, EM und WM sowie viele mehr können auf den Screens verfolgt werden – Dienstag bis Samstag, 17 bis 24 Uhr, und während der Bundesliga von 13 bis 24 Uhr. Obwohl Sonntag und Montag Ruhetag herrscht, werden bei VfL-Spielen auch sonntags stundenweise die Fässer angeschlossen.

In Wolfsburg werden Fußballspiele teilweise auf Leinwänden übertragen

Wenn eine Bar „Das Büro“ heißt, sagt das einiges aus – unter anderem, dass auch Sport-Geschäfte im Fernsehen übertragen werden. „Das Büro“ in der Marktstraße 26 in Fallersleben verfügt über einen Bildschirm, der alle Anbieter wie Sky und Dazn überträgt. Für große Spiele stellt Inhaber Diar Sello eine große Leinwand im Innenbereich seiner Bar auf. Geöffnet hat „Das Büro“ montags bis donnerstags, 17 bis 24 Uhr, und freitags bis sonntags von 17 bis 3 Uhr morgens.

Wer es gemütlicher haben möchte und zu den ruhigeren Zuschauern zählt, kann die „Sport-Klause“ in der Herzogin-Clara-Straße 33 besuchen. Drei Fernseher zeigen Fußball von Sky und Dazn, für Spiele außerhalb der Angebote bucht Inhaberin Jessica Reckling-Saric auch mal ein Magenta-Paket dazu. Die Uhrzeiten sind Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 2 Uhr morgens, Freitag bis Sonntag, 15 bis 5 Uhr. Montag hat die „Sport-Klause“ geschlossen.

Wirt Andreas Badtke von der Kleinen Postschänke zeigt die VfL-Spiele.

VfL-Fans aufgepasst! Die „Kleine Postschänke“ ist offizielle VfL-Kneipe auf dem Brandenburger Platz 1. Auf drei Bildschirmen können zwischen 30 und 40 Gäste ihren Verein anfeuern. Aber auch zu WM- und EM-Spielen sowie anderen Übertragungen liefert die Kneipe alles von Sky und Dazn. Die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 15 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag Open End, während am Sonntag Ruhe einkehrt. Außer natürlich bei VfL-Spielen – da hat die Kneipe auch sonntags geöffnet. Wenn es das Wetter zulässt, so die Chefin, stellt das Personal Leinwände im Innen- und Außenbereich auf.

Die Auflistung beruht nicht auf Vollständigkeit und ist eine Auswahl der Redaktion. Sie vermissen Ihre Stamm-Kneipe oder -Bar, in der Sie regelmäßig Fußball und Co. schauen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

