Im östlichen Stadtgebiet gab es jetzt großen Grund zum Feiern: Das Almker Freibad ist 90 Jahre alt geworden, ist also noch älter als die VW-Stadt, die gerade ihren 85. Geburtstag gefeiert hat. Zum Geburtstag gab sich denn auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann ein Stelldichein, zudem natürlich Ortsbürgermeisterin Silke Hitschfeld und viele, viele weitere Gratulanten. Der Stadtjugendring, Betreiber vom Freibad und daneben gelegenem Jugendzeltplatz, hatte mit einigen Partner ein großes Geburtstagsprogramm auf die Beine gestellt. Es gab viele Mitmachaktionen, Spiele und Gewinne und natürlich die obligatorischen Freibad-Pommes, die an diesem Tag noch um Leckeres vom Grill aufgestockt wurden.

1933 wurde die Grube zum ersten befestigten Badeteich in Almke ausgehoben. Foto: Privat / Privat (ARCHIV)

1933 hatten die Almker erstmalig zum Spaten gegriffen und eine Grube ausgehoben, die dann zum befestigten Badeteich wurde. Immer wieder hat das Bad an der Volkmarsdorfer Straße sich dann im Laufe der Jahrzehnte verändert. Es kamen Wasseraufbereitung, Edelstahlauskleidung der Becken und schließlich Wassererwärmung durch die benachbarte Biogasanlage hinzu.

Der Badeteich mit ein paar ersten Funktionshäuschen nahm schnell Formen an. Foto: Privat / Privat (ARCHIV)

Seinen Naturbadcharakter hat das Almker Freibad trotz der steten Modernisierung und Ergänzung nie verloren. Besucher aus der ganzen Region schätzen das kleine Idyll in dörflicher Umgebung. Mit Herzblut sind Schwimmmeister Sven Taubel und sein Team dabei, den Gästen jeden Tag eine gute Zeit zu bereiten. Auch als die Pandemie mit ihren ungezählten Auflagen zuschlug, organisierten sie den Betrieb. Für die Almker ist das Bad ohnehin schon immer auch sozialer Treffpunkt gewesen. Nach dem morgendlichen Schwimmen trifft man sich gern auf einen Café unter dem Sonnenschirm. So schien jetzt auch das ganze Dorf dabei, als der 90. Badgeburtstag angemessen gefeiert wurde, Trubel in den verschiedenen Becken, Sprünge vom Dreier und Einer inklusive.

Wetterbericht kündigt hochsommerliche Grade an

Wer dieses Wochenende (es sind abermals hochsommerliche Temperaturen angesagt) dem Almker Dorfbad einen Besuch abstatten will, kann das von morgens um 9 Uhr bis abends um 19 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten auch unter der Woche. Die Einzelkarte kostet für Erwachsene 3,20 Euro, ermäßigt 1,60 Euro. Tickets vom VW-Bad oder dem Fallerslebener Freibad zählen nicht, weil das Almker Bad mit dem Stadtjugendring einen anderen Betreiber hat. Es kann online gebucht und auch bar bezahlt werden.

Und auch im Westen Wolfsburgs gab es dieses Jahr einen runden Bad-Geburtstag: Das Fallersleber Freibad ist vor einigen Wochen ebenso 90 Jahre alt geworden. Im Zuge der Probleme, die es in den beiden städtischen Freibädern um die Öffnungszeiten gab, wurde die Geburtstagsfeier aber zunächst verschoben. Das offizielle Gründungsdatum des Bades am Windmühlenberg ist der 11. Juni 1933.

Ab diesem Wochenende (genauer 15. Juli) ist der Personalengpass zunächst - zumindest im Groben - behoben. Dann gelten in den beiden Freibädern (VW-Bad und Fallersleber) wieder die normalen Öffnungszeiten. Also Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 20 Uhr.

Fallersleber Badgeburtstag soll noch nachgefeiert werden

In welcher Form der 90. Geburtstag des Fallersleber Freibades nachgefeiert wird, steht noch nicht fest. Mitten in die Pandemie fiel der 70. Geburtstag des VW-Bades. Im Juli 2021 war das Bad an den Drei Steinen sieben Jahrzehnte alt geworden. Eine Feier konnte es wegen Corona nicht geben. Die nächste Gelegenheit wäre also der 75. Jubeltag am 29. Juli 2026.

Nochmal nach Almke: Die Saison geht dort üblicherweise von Mitte Mai bis Mitte September. In den Schulferien gibt es nach Absprache Schwimmkurse. Zur Wassergewöhnung für die Jüngsten gibt es ein Planschbecken. Nichtschwimmer können ihre ersten Versuche in einem Bereich mit verschiedenen Wassertiefen unternehmen. Zudem gibt es eine Rutsche und Fontänen, im Sprungbereich locken ein 1-Meter- und ein 3-Meter-Brett.

