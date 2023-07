Wolfsburg wird 85: Die Festmeile ist eröffnet!

Wolfsburg Mit Jazz unterm Glasdach und vielen Ständen wurde der Stadtgeburtstag am Samstag gestartet. 40 Verbände und Vereine sind dabei.

Zum Auftakt des Stadtgeburtstag feierten die Wolfsburger schon am Freitag eine Abba Nacht am Nordkopf.

Mit Jazz unterm Glasdach und vielen Verbänden und Vereinen ist der 85. Stadtgeburtstag am Sonnabend in der Porschestraße gestartet. Tags zuvor gab es abends bereits eine umjubelte Abba-Cover-Show am Nordkopf. Zuvor hatte auf der Volksbank-Brawo-Bühne schon das Volkswagen Philharmonic Orchestra aufgespielt.

40 Verbände und Institutionen machen beim Stadtgeburtstag mit. Foto: Barbara Benstem / WN Benstem

Volle Bänke gab es dann am Samstagmorgen unterm Glasdach, als Oberbürgemeister Dennis Weilmann den offiziellen Startschuss für die Feiermeile in der City gab. Gut 40 Vereine und Verbände, zudem viele weitere Anbieter sind mit Dienstleistungen und weiteren Angeboten vertreten. Die Stadt selbst stellte ihre Ehrenamtsstabsstelle vor, die fortan auch auf Instagram vertreten ist. Insgesamt reichte der Reigen vom Beirat für Inklusion und Teilhabe, dem Golfclub bis zur DLRG-Ortsgruppe Vorsfelde. „Ich hoffe, dass sich sehr sehr viele über alle die Angebote informieren und sich möglicherweise selbst entscheiden, in einer Gruppe ehrenamtlich mitzuwirken. Schon gilt allen denjenigen, die das schon tun, großer Dank“, unterstrich Weilmann.

Claudia Kayser von der Volksbank Brawo (das Geldinstitut engagiert sich beim Stadtgeburtstag maßgeblich) verriet, dass sie selbst im Reigen der Ehrenamtlichen vertreten sei. Ihre Institutionen engagiert sich für Gruppen, Stiftungen, Vereine und hilft bei Rechtsfragen.

An die 40 Stände hat die Ehrenamtsmeile in der Porschestraße zu bieten. Hier ist das Team vom Beirat für Inklusion und Teilhabe zu sehen. Foto: Barbara Benstem / WN

Bis zum Samstagabend gibt es noch die Möglichkeit, sich auf der Ehrenamtsmeile zu informieren. Parallel dazu läuft das Rahmenprogramm auf der Bühne vor der Sparkasse, im Kulturzentrum Hallenbad, am Phaeno und abends auch im Kulturzentrum Hallenbad und im Planetarium.

An die 40 Stände hat die Ehrenamtsmeile in der Porschestraße zu bieten. Noch bis Samstagabend kann man sich rund um Wolfsburgs Gruppen und Vereine informieren. Foto: Barbara Benstem / WN

Ebenfalls Samstagabend steigt dann der Hauptact im Stadtgeburtstag mit den Sportfreunden Stiller auf der Bühne am Nordkopf. Beginn 20.30 Uhr. Um 19.15 Uhr spielt die Singer-Songwriterin Shitney Beers. Alle Angebotesind kostenfrei!

Sonntag geht‘s mit dem großen Bürgerfrühstück ab 10 Uhr unterm Glasdach weiter.

