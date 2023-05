Freibäder So schön war der Freibad-Saisonstart in Almke und Fallersleben

So sehen Sieger aus: Tim Hitschfeld (rechts) war beim traditionellen Wettschwimmen um die quietschgelben Gummitierchen zum Saison-Auftakt im Almker Freibad als erster an der gelben Ente, bekommt deshalb die Gratis-Saisonkarte. Karsten Bogun aus Barnstorf erhält den 25-Euro-Verzehrgutschein.

Almke/Fallersleben. Die Freibäder in Fallersleben und Almke haben am Wochenende den Badebetrieb eröffnet. In Almke startet auch der Jugendzeltplatz in die Saison.