Stadt Wolfsburg verleiht erstmals den Hans-Jürgen-Poppek-Preis

Wolfsburg. Damit soll besonderes Engagement in der Jugendarbeit in Wolfsburg ausgezeichnet werden. Bewerbungen sind bis Ende März möglich.

Gewürdigt werden sollen herausragendes Ehrenamt und die innovative Weiterentwicklung der Wolfsburger Jugendarbeit: Aus diesem Grund wurde 2021 auf Initiative der Jugendförderung und des Stadtjugendrings der Stadt Wolfsburg der Hans-Jürgen-Poppek-Preis eingerichtet. Bewerbungen sind bis Ende März möglich.

Die mit insgesamt 5000 Euro dotierte Auszeichnung soll im Juni Jahres erstmals verliehen werden. „Mit dem Preis möchten wir sowohl gemeinschaftliches als auch individuelles Engagement in der Wolfsburger Jugendarbeit auszeichnen und diese herausragenden Leistungen auch öffentlich würdigen“, sagt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs Jugend der Stadt, ergänzt: „Die Verleihung des Hans-Jürgen-Poppek-Preises macht das wichtige Ehrenamt in der Jugendarbeit noch sichtbarer und kann Menschen motivieren, sich auch ehrenamtlich zu engagieren.“

Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen. Zum einen wird die innovative Weiterentwicklung oder das herausragende ehrenamtliche Engagement eines Vereins, Verbands, einer Gruppe, Initiative, Organisation oder Institution ausgezeichnet. Zum anderen wird mit dem Ehrenamtspreis das besondere Engagement von jungen Ehrenamtlichen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren gewürdigt. Bewerbungen für beide Kategorien sind noch bis zum 31. März möglich. Die Bewerbungsbögen stehen online unter www.jugendraumgeben.de zum Download zur Verfügung. Eine Bewerbung für sich selbst, aber auch für andere ist möglich.

Bundesverdienstkreuz am Bande

Der Preis ist nach Hans-Jürgen Poppek benannt, der 2019 verstorben ist. „Als herausragende Persönlichkeit hat er sich in der Vereins- und Verbandsarbeit sowie der Politik für die Kinder- und Jugendarbeit in besonderem Maße eingesetzt“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Sein außergewöhnliches Engagement habe auch weit über die Grenzen Wolfsburgs hinweg zu Anerkennung geführt. Er erhielt die Stadtplakette in Bronze und das Bundesverdienstkreuz am Bande.

„Mit dem Preis würdigen wir die Leistungen und Verdienste und ganz besonders den Menschen Hans-Jürgen Poppek“, sagt Stadtjugendpfleger Christoph Block. „Er war und wird immer ein Vorbild sein und mit dem Preis gedenken wir ihm und seinen Werten.“ Weitere Informationen über das Leben und das Wirken von Hans-Jürgen Poppek gibt es im Internet unter www.vcp-wolfsburg.de.

