Allersee: Verdacht auf gesundheitsschädliche Alge

Eine Hiobsbotschaft gab die Stadt am Donnerstagmittag per Social Media bekannt: Im Allersee gibt es möglicherweise eine gesundheitsschädliche Alge. Sie sei bei Mäharbeiten entdeckt worden, heißt es. Es seien Proben gezogen worden, deren Ergebnis aber noch ausssteht. In diesen Tagen ist wieder das Mähboot im Einsatz, um den See von Unterwasserpflanzen so gut es geht zu befreien. Dabei seien jetzt die Algen, erkennbar laut Stadt an einer roten Verfärbung, entdeckt worden. Die Unterwasserpflanzen sind fürs Schwimmen und auch den Wassersport wie Rudern, SUP und Drachenboot hinderlich, weil sich Ruderblätter und Finnen verfangen können. Deshalb, und nicht zuletzt, um Schwimmen und Baden so angenehm zu gestalten, wird der See mehrmals im Jahr gemäht. Dabei wurden jetzt die rötliche Verfärbung entdeckt und Proben genommen.

Die Stadt gibt vorsorglich, wie im Rathaus unterstrichen wird, die folgenden „Empfehlungen“ an die Allerseenutzer, Badegäste und Hundebesitzer heraus: Wasserkontakt bei rötlicher Verfärbung vermeiden. Auch in nicht verfärbten Bereichen sollen Aufenthalte im Wasser und auch das Angeln vermieden werden. Und weiter heißt es auf dem Instagram-Account der Stadt: Lasst Eure Hunde nicht ins Wasser.

Mit dem Ergebnis der Proben wird spätestens Anfang kommender Woche gerechnet. Bis dahin will die Stadt Warnschilder aufstellen.

