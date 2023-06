Netzwerk soll Großes Moor bei Gifhorn retten

Ein Lehrer des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums in Meine stellte dem Kreisausschuss für Umwelt, Bau, Energie und Regionalplanung am Dienstag genau die richtige Frage: „Welche Maßnahmen plant der Kreis, um die CO2-Emissionen zu reduzieren?“ Ein Teil der Antwort stand schon auf der Tagesordnung: René Hertwig und Doris Plenter vom Naturschutzbund (Nabu) stellten die Pläne für ein Netzwerk zur Wiedervernässung des Großen Moores vor.

Es gebe sehr viele Akteure rund um das Große Moor, sagte Hertwig – das rund 2720 Hektar große Gebiet, da seit 1984 unter Naturschutz steht. Zum Beispiel die Kommunen, Landvolk, Flächeneigentümer, BUND, Nabu, Aller-Ohre-Verband, Wirtschaftsförderung, Kreisbehörden, Förderverein Großes Moor und viele mehr. Nur arbeiteten die kaum zusammen. Deshalb sei es sinnvoll, ein Netzwerk zu bilden und eine Diskussionsplattform zu schaffen, damit gemeinsam Maßnahmen entwickelt werden können, das Moor wieder herzustellen.

Das Moor speichert riesige Mengen Kohlenstoff

Denn das wäre ein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz, so Hertwig: „Das Moor speichert riesige Mengen Kohlenstoff, aber es muss nass sein dafür.“ Zurzeit werde jedoch sogar noch Torf abgebaut und durch Zersetzung des bestehenden Torfs gebe es eine laufende Degeneration, so Plenter: „Wir verlieren tagtäglich CO2.“ Das geschehe in allen Schichten über der Wasserlinie. Idealerweise sei diese Linie 5 bis 10 Zentimeter unterhalb der Oberfläche zu halten. „Wir müssen jeden Tropfen Wasser behalten.“ Wiedervernässung heiße also nicht, dass das Große Moor unter Wasser steht – man sehe sie eigentlich gar nicht, sagte Hertwig.

Das Netzwerk solle sich wenigstens einmal im Jahr treffen, schlug Hertwig vor, der „Innere Kreis“ auch öfter. Die Kreisverwaltung könne es unterstützen – mit fachlicher Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen Mitteln. Staustufen in den zu tiefen Entwässerungsgräben rund um das Moor seien ein erster Schritt. Laut Ulf Kehlert vom Fachbereich Umwelt kostet deren Bau um die 100.000 Euro.

Neue Förderschule in Meinersen bekommt Wärme von einer Biogasanlage

Die Moor-Erhaltung ist also eine der Maßnahmen des Kreises, nach der der Lehrer eingangs fragte. Kreisrätin Ute Spieler zählte noch weitere auf: So achte man zum Beispiel beim Neubau von Gebäuden, dass sie mit regenerativen Energien beheizt werden. Bei der Förderschule in Meinersen komme die Wärme von einer Biogasanlage. Ein erst im April eingestellter Mobilitätsmanager arbeite an einem E-Mobilitätskonzept. Der stellvertretende Ausschussvorsitzender Arne Duncker (Grüne) sagte: „Die Gebäude des Kreises sollten auch mit Photovoltaik besetzt werden, wo es sich lohnt.“

