Fallersleben. Fahrgeschäfte, Feuerwerk und Festumzüge: In Fallersleben wird vier Tage lang gefeiert. Es gibt viele Neuerungen. Wir erklären, was wichtig ist.

Schützenfest in Fallersleben: Diesmal gibt’s wieder einen Kinderumzug.

Veranstaltungen in Wolfsburg

Veranstaltungen in Wolfsburg Volks- und Schützenfest ­in Fallersleben: Alle Infos

Die Aufbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, Festwirt und Schausteller sind startklar zur viertägigen Traditionsveranstaltung der Stadt unter vielen neuen Vorzeichen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Volks- und Schützenfest in Fallersleben.

Wann und wo steigt das Volks- und Schützenfest in Fallersleben?

Gefeiert wird von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Juni. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag um 18 Uhr mit dem Fahnenhissen am Schloss. Nach 15 Jahren kehrt die Veranstaltung aus der Altstadt zurück zum Schützenplatz auf dem Windmühlenberg, wo die weiteren Programmpunkte stattfinden.

Das gesamte Volks- und Schützenfest in Fallersleben ist nach 15 Jahren vom Schlosspark in der Altstadt wieder zum Schützenplatz auf dem Windmühlenberg verlegt worden. Foto: Darius Simka/regios24 (Archiv)

Welche Fahrgeschäfte und Buden gibt’s, wann öffnet der Festplatz?

Es gibt Musik-Express, Autoscooter, Kettenkarussell, zwei Kinderkarussells und Bungee-Jumping. An den Buden gibt’s Ballwerfen, Schießen, Fisch, Pizza, Bratwurst, Crêpes, Slush-Ice und Getränke. Am Donnerstag ist ab 18 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen jeweils ab 14 Uhr.

Für welche Veranstaltungen brauche ich Eintrittskarten?

Für Eröffnungsabend, kleines und großes Frühstück werden Tickets benötigt. Sie sind im Vorverkauf noch im Kleinen Lädchen Oberdiek und bei der LVM Versicherungsagentur Wöhler erhältlich. Restkarten gibt’s, soweit vorhanden, an den Abend- und Tageskassen.

Die Schausteller-Familie Bomberka ist mit dem Musik-Express erstmals zu Gast auf dem Volks- und Schützenfest in Fallersleben. Foto: Darius Simka/regios24

Und welche Veranstaltungen im Festzelt sind kostenlos?

Am Freitag finden im Zelt das Kinderfest und die Königsproklamation statt. Am Samstag ist Seniorennachmittag und abends Tanz auf dem Zelt, ausgerichtet von Festwirt Walter Stendel. Am Sonntag gibt’s den ökumenischen Festgottesdienst und Auftritte der Musikzüge.

Welche Veranstaltungen gibt’s speziell für Kinder?

Am Freitag startet um 14.30 Uhr der Kinderumzug vom Denkmalplatz zum Festplatz. Dort richten VfB Fallersleben, Aktivspielplatz und Freiwillige Feuerwehr ab 15.30 Uhr das Kinderfest aus.

Welche Umzüge gibt es, und wie sind die Routen?

Der Kinderumzug startet am Freitag um 14.30 Uhr: Denkmalplatz, Marktstraße, Gröpertor, Hinterm Hagen, Herzogin-Clara-Straße, Schützenplatz. Der Festumzug beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr: Denkmalplatz, Westerstraße, Gifhorner Straße, Viehtrift, Am Neuen Tor, Bahnhofstraße, Marktstraße, Gröpertor, Hinterm Hagen, Erich-Netzeband-Straße,Friedrich-Mumme-Straße, Am Alten Gut, Berliner Straße, Dresdener Straße, Herzogin-Clara-Straße, Schützenplatz.

Was ist mit dem Feuerwerk?

Das Feuerwerk ist mit dem gesamten Fest zum Windmühlenberg umgezogen. Dort wird es am Freitag gegen 22.30 Uhr gezündet.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Wie kann ich Bürgerschützenkönig oder -königin werden?

Das Königsschießen beginnt am Freitag um 15.30 Uhr im USK-Schießheim am Windmühlenberg. Anmeldeschluss zur Teilnahme ist um 17.45 Uhr, Ende um 18 Uhr. Um die Würde des Fallersleber Bürgerkönigs mitschießen, dürfen alle, die mindestens 25 Jahre alt sind und seit mindestens zwei Jahren ihren Erstwohnsitz in Fallersleben haben.

Wo finde ich das Fest-Programm?

Weitere Informationen gibt’s unter www.fallersleben.de, www.unserfallersleben.de, auf Facebook und auf Instagram.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de