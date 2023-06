Fahrraddiebe in Wolfsburg lassen Vorderrad auf Parkplatz zurück

Wolfsburg. In Wolfsburg waren Fahrraddiebe am Werk und stahlen am helllichten Tag ein Mountainbike und ein E-Bike. Bei einem ließen sie das Vorderrad zurück.

Zwei Fahrraddiebstähle haben sich in Wolfsburg ereignet. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 3500 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Diebe sind oftmals sehr schnell, ihnen reichen nur wenige Minuten, um die Räder loszukriegen und mitzunehmen.

Ganze 10 Minuten reichten dem oder den Dieben am Donnerstag aus, um ein Pedelec in der Straße Schlesierweg zu stehlen. Der 54 Jahre alte Eigentümer stellte gegen 16.15 Uhr sein silbernes E-Bike der Marke Cube mit einem hochwertigen Fahrradschloss vor einem dortigen Drogeriemarkt ab. Als er gegen 16.25 Uhr wiederkam, war das Rad weg. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 3000 Euro.

Mountainbike gestohlen – ohne Vorderrad

Ebenfalls am Donnerstag zwischen 13.50 und 14.25 Uhr haben zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern in einem Discounter an der Hehlinger Straße eingekauft. Ihre Fahrräder hatten sie laut Angaben der Polizei an einem Stahlbügel vor dem Discounterschild angeschlossen. Als die beiden Jungen wieder zu ihren Rädern zurückkehrten, war ein Fahrrad noch da, während von dem anderen bloß noch das angeschlossene Vorderrad vorgefunden wurde. Der restliche Teil des schwarzen Mountainbikes mit grünen Streifen war verschwunden. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500 Euro belaufen, teilte die Polizei mit.

Da in beiden Fällen die Parkplätze vor den Geschäften zu den angegebenen Tageszeiten gut besucht sind, hoffen die Polizeibeamten auf Zeugenhinweise, die Personen mit dem silbernen E-Bike gesehen haben oder mit einem Mountainbike ohne Vorderrad. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361 46460 entgegen.

