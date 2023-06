Wolfsburg. Von wegen Provinz: In Wolfsburg ist in Sachen Konzerte ordentlich was los. Wir geben den Überblick über die größten Stars on Stage.

Kultur in Wolfsburg Tocotronic, Sportfreunde Stiller, Fanta 4: In Wolfsburg geht was

Und, haben Sie in diesem Sommer schon was vor? In Wolfsburg kann man in diesen Tagen jedenfalls das Gefühl bekommen, die Veranstalter versuchten, einander in Rockgrößen und Popsternchen gegenseitig zu übertrumpfen. Von wegen Provinz: Es gab ja schon Jahre, in denen das Konzert-Angebot eher mau ausfiel (Corona tat sein Übriges); 2023 aber scheint einen Kontrapunkt zu setzen. Oder zumindest so das Ziel der Konzert-Veranstalter.

So einiges ist natürlich schon ausverkauft. Wollen ja nicht nur Wolfsburgerinnen und Wolfsburger die Fantastischen Vier sehen. Für andere Shows gibt es aber noch Tickets, und überhaupt: Wir haben den Überblick über all die großen und kleinen Höhepunkte, die der Wolfsburger Konzert-Kalender in diesem Jahr hergibt.

Patricia Kelly: Am 17. Juni im Barockgarten bei Schloss Wolfsburg

Sängerin Patricia Kelly tritt bei der Internationalen Sommerbühne auf. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Die Internationale Sommerbühne geht in die nächste Runde: Mit dabei ist Patricia Kelly, Mitglied der Kelly Family, seit Jahren auch als Solo-Künstlerin unterwegs. Sie spielt am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr im Barockgarten am Schloss Wolfsburg. Tickets gibt es für 39 Euro.

Sportfreunde Stiller: Am 1. Juli am Nordkopf

Die Sportfreunde Stiller spielen zum Stadtgeburtstag umsonst und draußen. Foto: Uli Deck / dpa

Vierundfünfzig, vierundsiebzig, neunzig, zweitausendsechs, Ja, so stimmen wir alle eiiiin…. Und, haben Sie den Ohrwurm im Ohr? Die Urheber dessen, nämlich die Sportfreunde Stiller, spielen beim Stadtgeburtstag am Samstag, 1. Juli, auf der Volksbank-Brawo-Bühne am Nordkopf. Und zwar für umsonst, und draußen. Noch nicht überzeugt? Wie wäre es dann mit einem weiteren Dauerbrenner: Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist….

Max Giesinger, No Angels, Hollywood Vampires und mehr in der Autostadt

Wer will sich denn da entscheiden? In der Autostadt ist in diesem Sommer die Hölle los: 22 Konzerte von zum Teil ziemlichen Superstars sind zu erleben. Allerdings schon fast alle ausverkauft.

Drei der Fantastischen Vier: Smudo, Thomas D und Dee Jot Hausmarke. Foto: Uwe Anspach / dpa

Darunter: Max Giesinger am 7. Juli, die Hollywood Vampires (ja, das sind Johnny Depp und Alice Cooper auf dem Plakat) am 23. Juli, Eros Ramazotti am 30. Juli, Clueso am 5. August, Alice Merton am 19. August und natürlich die legendären, Fantastischen Vier am 20. August.

Lesen Sie mehr:

Tickets für schmale 25 Euro gibt es noch für die No Angels am 15. Juli, Gregor Meyle und Lord of the Lost am 29. Juli sowie Marius Neset und Calum Scott am 12. August. Also immer ran da!

Tocotronic am 2. Dezember im Scharoun-Theater

Tocotronic spielen im Dezember im Scharoun-Theater. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Von wegen im Theater geht es bürgerlich zu: Am 2. Dezember sind doch tatsächlich Tocotronic zu einem Konzert geladen. Die meinungsstarke Band aus Hamburg spielt ab 19.30 Uhr unter ihrem Albummotto „Nie wieder Krieg“ im großen Saal. Musik mit klarer Kante im modernen Theater: Das passt. Tickets gibt es für zwischen 16 und 40 Euro.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de