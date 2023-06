Wie im Film: Wolfsburgerin stoppt führerlosen Lkw

Wolfsburg. Ein Lkw außer Kontrolle, Fußgänger und Autofahrer in Gefahr: So erlebte die Wolfsburger Polizistin Jana Kraßmann einen sehr besonderen Einsatz.

Die Wolfsburger Polizeikommissarin Jana Kraßmann sprang in einen fahrenden Lastwagen und brachte ihn mitten auf einer stark befahrenen Kreuzung zum Stehen. Der Fahrer war kollabiert.

Diese Szene könnte einem Actionfilm entstammen: Als Mitte Mai ein Sattelzug führerlos durch Vorsfelde rollt, reagiert die Polizeikommissarin Jana Kraßmann sofort. Sie hechtet hinter dem Lastwagen her, zieht sich ins Fahrerhaus und kann den Lkw auf einer stark befahrenen Kreuzung stoppen. Damit hat die 28-Jährige womöglich Schlimmeres verhindert.

Der Alltag bei der Polizei in Wolfsburg ist abwechslungsreich. Aber so einen Einsatz erleben Kraßmann und der Kollege, mit dem sie am 16. Mai unterwegs war, auch nicht alle Tage.

Sie kommen gerade von einem Einsatz im Süden von Vorsfelde, als sie an der Feuerwachen-Kreuzung einen auf einer Sperrfläche stehenden Lastwagen passieren. Es ist etwa 16.30 Uhr. Im Vorbeifahren schauen die Polizisten zum Fahrer hoch. Sie nehmen an, dass er angehalten hat, um nach dem Weg zu suchen, und fahren weiter vor bis zur roten Ampel.

Führerloser Lastwagen rammt mehrere Autos

Das Team wartet in der ersten Reihe auf Grün, als hinter dem Polizeiwagen Lärm losbricht. Autofahrer hupen. „Wir haben auch einen Knall gehört und uns beide umgedreht“, erinnert sich Kraßmann. Menschen stiegen aus ihren Autos, deuteten auf den Lkw, zeigten mit Gesten, dass der Fahrer schlafe.

Dann kommt auch schon der Sattelzug auf den Polizeiwagen zu, rammt dabei drei Autos. „Man fragte sich: Wann lenkt der endlich ein oder bremst oder macht irgendwas?“, erinnert sich Kraßmann. Der Fahrer scheint tatsächlich zu schlafen. Der Versuch, ihn mit dem Martinshorn zu wecken, scheitert.

Wolfsburger Polizistin hechtet ins Fahrerhaus

Der Sattelzug ist außer Kontrolle. Er rollt am Polizeiauto vorbei, Jana Kraßmann springt aus dem Wagen. „Man denkt in dem Moment gar nichts“, sagt sie rückblickend. „Ich sah nur die Gefahr.“ Für Fußgänger und für die Autos, die gerade auf die mitten in Vorsfelde gelegene Kreuzung einfuhren. „Ein führerloser Lkw ist eine große Gefahr.“

Die Wolfsburgerin rennt ihm hinterher, kann ihn einholen. Als sie auf Höhe des Fahrerhauses ist, springt sie auf die unterste Treppen-Stufe: „Ich habe mich irgendwie festgehalten. Ich weiß gar nicht, woran.“ Mit der rechten Hand sei es ihr gelungen, die Beifahrertür zu öffnen.

Den kollabierten Fahrer nimmt sie nur halb wahr. Kraßmann ist ganz darauf fokussiert, den Zündschlüssel zu ziehen. Doch es gibt keinen. Automatik, denkt die Polizistin. Und legt geistesgegenwärtig den Schaltknauf um. „Dann gab es einen Ruck.“ Der Sattelzug steht, mitten auf der Kreuzung.

Kommissarin stoppt Lastwagen auf stark befahrener Kreuzung

Ihr Studium hat die 28-Jährige auf diese Situation nicht vorbereitet. Ihre bislang fünfeinhalbjährige Dienstzeit in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt auch nicht. „Du wirst auf Vieles vorbereitet, aber nicht auf so etwas“, sagt die Wolfsburgerin. „Das ist einfach Intuition.“

Sie war froh, als das Gesicht ihres Kollegen auf der Fahrerseite des Lastwagens auftauchte. Während er einen Rettungswagen für den Fahrer rief, die Lage an die Zentrale meldete und damit begann, den Verkehr auf der Kreuzung zu regeln, kümmerte sie sich um den immer wieder zwischen Bewusstlosigkeit und Bewusstsein wechselnden Lkw-Fahrer. „Ich habe versucht, ihn bei mir zu behalten, habe ihn immer wieder wachgerüttelt.“

Sie sah nur die Gefahr

Später haben ihr Kollege und sie im Klinikum noch einmal mit dem Mann gesprochen. Da ging es dem Niederländer schon wieder besser. Aber an den Unfall habe er sich nicht erinnern können, erzählen sie.

Von ihren Vorgesetzten und Kollegen wurde Jana Kraßmann nach ihrem Stunt gefeiert. Auch deshalb sagt sie: „Es wird einer der Einsätze sein, die am meisten in Erinnerung bleiben.“

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de