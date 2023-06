Der Online-Supermarkt Oda liefert nun auch Lebensmittel und Co. in der VW-Stadt.

Einkaufen in Wolfsburg Neue Lieferdienste in Wolfsburg: Kampfansage an Supermärkte

Egal, ob im Garten, auf der Toilette, auf dem Sofa oder beim Spaziergang: Jetzt können Wolfsburgerinnen und Wolfsburger von überall aus einkaufen, statt in den Supermarkt zu gehen. Der Online-Supermarkt Oda hat sein Liefergebiet in Niedersachsen erweitert. War er zuvor unter anderem in Salzgitter, Braunschweig und Wolfenbüttel unterwegs, kann man sich nun auch in Wolfsburg und Gifhorn Lebensmittel von Oda an die Haustür liefern lassen. Somit ist er nach Flaschenpost der nächste Online-Supermarkt in der VW-Stadt.

Online-Supermarkt Oda liefert in Wolfsburg direkt nach Hause

Und so funktioniert’s: Von Montag bis Samstag, 6 Uhr bis 22 Uhr, liefert der Online-Supermarkt Oda alles, was in den virtuellen Einkaufswagen gelegt wird. Die Kundinnen und Kunden können sich dabei durch über 9000 Artikel klicken, darunter Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch- und Backwaren, Getränke, Tiefkühlprodukte, Haushaltsartikel oder Futter für die Haustiere. Außerdem bezieht Oda Produkte von Herstellerinnen und Herstellern sowie Bauernhöfen aus der Region Wolfsburg.

Die wichtigsten Informationen zum Online-Supermarkt Oda. Foto: Kristin Heine / Privat

Kundinnen und Kunden können ihre Bestellungen über die Oda-App oder den Oda-Webshop aufgeben. Die Bestellungen werden dann ab dem Folgetag zwischen 6 Uhr und 22 Uhr geliefert. „Je nach Verfügbarkeit können die Kundinnen und Kunden aus zweistündigen und fünfstündigen Zeitfenstern für die Lieferung wählen. Bezahlt wird bargeldlos per Kreditkarte, Debitkarte, PayPal oder Apple Pay“, heißt es seitens des Online-Supermarkts, der rund 1350 Mitarbeitende beschäftigt. Damit die Kundinnen und Kunden noch besser planen können, wann ihre Einkäufe zuhause eintrudeln, können sie die Lieferung in Echtzeit verfolgen und erhalten kurz vorher eine SMS.

Einen Mindestbestellwert gibt es bei Oda nicht. Wenn die Bestellung einen Warenwert von unter 40 Euro hat, liegen die Liefergebühren bei 2,99 Euro oder 3,99 Euro – abhängig von der Lieferregion.

Auch Flaschenpost liefert in Wolfsburg

Aber es gibt auch noch einen anderen Anbieter. So liefert Flaschenpost – ursprünglich ein Getränkelieferant – Lebensmittel, Getränke und Drogerieartikel in Wolfsburg montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr an die Haustür. Das Unternehmen hat sich als Ziel gesetzt, Einkäufe innerhalb von zwei Stunden zu liefern. Voraussetzung: Der Mindestbestellwert von 30 Euro muss erreicht sein.

Wenn man den Einkauf nicht in 120 Minuten benötigt, sondern lieber vorplanen möchte, kann man seinen Wunschliefertermin bis zu zwei Tage im Voraus bei der Bestellung angeben. Die Lieferung kostet 3,90 Euro ab einem Warenwert von 29 Euro und 1,80 Euro ab 45 Euro Warenwert. Ab 59 Euro ist die Lieferung kostenlos.

