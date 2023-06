Diese Entdeckungstouren durch Wolfsburg gibt es

Die Stadtführungen der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten die Möglichkeit für eine Entdeckungsreise durch Wolfsburg. Auch im Juni lädt die WMG zu Touren ein. Interessierte können sich für die kostenpflichtigen Stadtführungen in der Tourist-Information im Wolfsburg Store oder online unter www.wolfsburg-erleben.de anmelden.

Am 4. und 18. Juni können Interessierte bei der eineinhalbstündigen „Fahrradtour ins Grüne mit Spargelessen“ die Vielfalt Wolfsburgs hautnah erleben und versteckte Orte entdecken. Gemeinsam geht es zu grünen Ecken wie zum Beispiel dem Steimker Berg, dem Hasselbachtal oder dem Naturschutzgebiet Drömling.

Den Abschluss der Fahrradtour bildet ein gemeinsames Spargelessen im Hotel Lindenhof Nordsteimke. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des VW-Bads. Erwachsene zahlen 39 Euro und Kinder 36 Euro. Für den Termin am 4. Juni ist eine Anmeldung bis zum 29. Mai möglich. Wer sich für die Tour am 18. Juni interessiert, hat bis zum 9. Juni die Möglichkeit, sich anzumelden.

Eine Reise in die Fallersleber Vergangenheit

Am 11. Juni können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der eineinhalbstündigen Tour „Straßen-Szenen im historischen Fallersleben“ auf eine Zeitreise in die Fallersleber Vergangenheit freuen. In authentischen Kostümen werden von Mitgliedern des Kultur- und Denkmalvereins historische Theaterszenen aus rund tausend Jahren bewegter Geschichte bei einem Rundgang durch die Altstadt und den Schlosspark nachgespielt. Beginn ist um 15 Uhr an der Schlosstreppe Fallersleben. Erwachsene zahlen 6 Euro. Bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum 8. Juni möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Am 25. Juni folgt die „Schleusenführung Sülfeld“. Die 1938 erbaute Schleusenanlage brachte den Schiffsverkehr nach Wolfsburg und war so elementar am Aufschwung der Stadt beteiligt. Gäste der Führung können sich auf einen umfangreichen Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Bauwerks freuen und deren Funktionsweise kennenlernen. Beginn der eineinhalbstündigen Tour ist um 15 Uhr. Los geht es nach eigenständiger Anreise über den Ort Allerbüttel auf dem Besucherparkplatz der Schleuse. Die Teilnahmekosten betragen 10 Euro für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder. Eine Anmeldung ist bis zum 22. Juni erforderlich.

Einen Überblick über das Stadtführungsprogramm der WMG finden Interessierte online unter www.wolfsburg-erleben.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de