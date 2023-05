Fahrerflucht in Wolfsburg: Umgefahrene Laterne – Zeugen gesucht

Wolfsburg. In Wolfsburg hat ein Autofahrer eine Laterne umgefahren und ist geflüchtet. Unbekannte sind zudem in eine Schule und ein Familienzentrum eingebrochen.

Ein Unbekannter hat mit seinem Auto am Wochenende eine Straßenlaterne umgefahren und ist daraufhin geflüchtet. Das berichtete die Polizei Wolfsburg am Montag. Der Unfall hat demnach zwischen Samstagnacht und Sonntagvormittag auf der Mecklenburger Straße im Ortsteil Laagberg stattgefunden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam der Fahrer in Höhe der Pauluskirche von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne am Fahrbahnrand. Diese knickte ab und wurde von dem Zusammenprall aus der Verankerung gerissen. Anschließend setzte der Unbekannte die Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder diesen zu melden, berichtete die Polizei. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen wohl auf rund 5000 Euro.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Anwohnern, die etwas bemerkt haben. Zeugen können sich bei der Polizeiwache Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361 46460 melden.

Einbrecher stehlen Laptops aus Familienzentrum

Unbekannte sind zwei Mal in ein Gemeindezentrum an der J.-F.-Kennedy-Alle eingebrochen, informiert die Polizei. Die Täter stahlen unter anderem Laptops und Beamer.

Eine Angestellte der Gemeinde stellte den Angaben der Polizei zufolge am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr fest, dass Unbekannte zunächst zwischen Donnerstagabend, 16 Uhr, und Freitagfrüh versucht hatten, in die Räume des Pfarrbüros einzubrechen. Die scheiterten jedoch an der widerstandsfähigen Haupteingangstür, die durch die Ausbruchsversuche stark beschädigt wurde. Im angrenzenden Gemeindehaus hatten die Täter anschließend mehr Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Dort zerstörten sie die Eingangstür und gelangten so hinein. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde dort nichts gestohlen, bevor die Unbekannten flohen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, kam es laut Polizeibericht jedoch zu einem erneuten Einbruch. Die Unbekannten kamen wieder zum Tatort zurück und verschafften sich Zugang zu dem Familienzentrum auf dem Gelände. Dort versuchten sie in ein Büro zu gelangen und zerstörten „mit brachialer Gewalt die Glaseinfassung“ sowie weitere Bürotüren im Gebäude, heißt es im Bericht. Nach derzeitigem Stand stahlen sie einen Schranktresor, eine kleine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt sowie mehrere Laptops und Beamer. Die Schadensumme wird noch ermittelt.

Polizeisprecher Thomas Figge weist darauf hin: „Es ist häufig der Fall, dass sich Täter auf der Flucht Teile ihrer Beute entledigen. Wir bitten darum, solche aufgefundenen Gegenstände wie zum Beispiel Geldkassetten, Kasseneinsätze oder Tresore nicht zu berühren, sondern unverzüglich die Polizei anzurufen. Diese Gegenstände sind Spurenträger und können in einem Strafverfahren Beweismittel von erheblicher Bedeutung sein.“

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361 46460 entgegen.

Unbekannter bricht in Grundschule ein

In der Grundschule in der Straße Am Lerchengarten ist es am Wochenende ebenfalls zu einem Einbruch gekommen, informierte die Polizei mit. Zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude. Vermutlich auf der Suche nach Bargeld betrat er den Polizeiangaben zufolge verschieden Klassenräume und öffnete gewaltsam die dortigen Schränke. Ob und was gestohlen wurde, werde noch ermittelt.

Hinweise können an die Telefonnummer 05361 46460 gemeldet werden.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de