Wolfsburg: Alkoholisierter Fahrer überfährt Leitpfosten

Wolfsburg. Mit 1,9 Promille: Ein alkoholisierter Fahrer überfährt in Wolfsburg einen Leitpfosten sowie das Ortseingangsschild. Er bleibt unverletzt.

Ein alleinbeteiligter 37-Jähriger aus Wolfsburg ist am Donnerstagabend auf der Landesstraße 322 kurz vor dem Ortsteil Hehlingen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Dabei überfuhr der Pkw-Fahrer einen Leitpfosten sowie das Ortseingangsschild, bevor er in einen Graben geriet und vor dem Fundament eines Gartenzaunes zum Stehen kam, informiert die Polizei.

Die Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei ergab der Wert des Alkoholtests 1,9 Promille – der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und wurde für einen Bluttest ins Klinikum gebracht. Personen wurden nicht verletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

