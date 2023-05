Unbekannte brechen in Fallersleber Restaurant ein

In Fallersleben sind Unbekannte in der Nacht zu Montag in ein Restaurant in der Straße Krummer Morgen eingebrochen. Wie die Wolfsburger Polizei erläutert, geschah der Einbruch zwischen 21.30 und 6.35 Uhr. Gestohlen wurde Bargeld und ein Handy.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 melden.

