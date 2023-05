VfL Wolfsburg Frauen vor DFB-Pokalfinale: Das müssen Sie wissen

Es ist DFB-Pokal-Woche für die Frauen-Fußballmannschaft des VfL Wolfsburg. Am Donnerstag, 18. Mai, treffen sie im Pokalfinale in Köln auf den SC Freiburg. Anpfiff der Partie ist um 16.45 Uhr. Alles, was Sie über die VfL-Frauen wissen müssen, lesen Sie hier.

Welche Erfolge haben die VfL-Frauen schon feiern dürfen?

Tommy Stroots Kader ist es gewohnt, Endspiele zu spielen. Den Triple-Erfolg feierten die VfL-Frauen in der Saison 2012/2013 unter Trainer Ralf Kellermann. Sie gewannen die Champions League, den DFB-Pokal und wurden Meister in der Bundesliga.

Im Jahr 2014 holten sich die Frauen um Kellermann das Double, verteidigten die Deutsche Meisterschaft und holten sich erneut den Champions-League-Pokal.

Den DFB-Pokal konnten die Frauen seither des Öfteren freudig in die Luft strecken: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022. 2023 stehen sie im Pokalfinale gegen Freiburg.

Auch die Deutsche Meisterschaft entschied die Frauen-Fußballmannschaft des VfL schon häufiger für sich: 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2022.

Die Chance auf das Triple in der Saison 2022/23 haben die VfL-Frauen am 20 Spieltag aus der Hand gegeben, als sie auswärts mit 4:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Die Chance auf die Meisterschaft haben die Spielerinnen vom FC Bayern München.

Wann wurde die Frauen-Fußballmannschaft des VfL Wolfsburg gegründet?

Nicht immer spielten die Frauen beim VfL Wolfsburg. Vorab gab es einige Vereine in Wolfsburg, unter denen die Spielerinnen gemeldet waren. Im Jahr 1973 gründete nämlich der VfR Eintracht Wolfsburg, Gründungsmitglied der Frauen-Bundesliga, eine Frauenfußball-Abteilung. Die Frauen-Mannschaft spielte dort in der Staffel Nord. Da der VfR vor dem Konkurs stand, wechselten die Spielerinnen zum Wendschotter SV. Als WSV Wendschott traten sie in der Regionalliga an und schafften den Aufstieg in die Bundesliga. Im Jahr 2003 schließlich wechselte die Abteilung geschlossen zum VfL Wolfsburg.

Zwei Jahre später stiegen die Spielerinnen in die Zweite Bundesliga ab, schafften jedoch den direkten Wiederaufstieg. Seitdem spielen die VfL-Frauen ohne Unterbrechung in der Ersten Bundesliga.

Kader: Wer spielt beim VfL Wolfsburg in der Frauen-Mannschaft?

Tor: Merle Frohms (1), Julia Kassen (13), Lisa Weiß (30) und Katarzyna Kiedrzynek (33).

Abwehr: Lynn Wilms (2), Sara Agrez (3), Kathrin Hendrich (4), Dominique Janssen (6), Felicitas Rauch (13), Joelle Wedemeyer (24), Marina Hegering (31).

Mittelfeld: Lena Oberdorf (5), Lena Lattwein (8), Svenja Huth (10), Jill Roord (14), Kristin Demann (17), Pia-Sophie Wolter (20), Sveindis Jonsdottir (23), Jule Brand (29).

Angriff: Pauline Bremer (7), Ewa Pajor (9), Alexandra Popp (11), Rebecka Blomqvist (21), Tabea Waßmuth (28).

Wer ist Trainer der VfL-Frauen?

Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot ist seit 2021 Cheftrainer bei den VfL-Frauen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner / dpa

Tommy Stroot ist seit 2021 Cheftrainer bei den VfL Wolfsburg Frauen. Zuvor hatten Stephan Lerch und Ralf Kellermann diesen Posten inne. Ralf Kellermann ist seither Direktor Frauenfußball.

Mit im Trainergespann sind Sabrina Eckhoff (Assistenztrainerin), Kim Kulig (Assistenztrainerin), Eva-Maria Virsinger (Assistenztrainerin), Marcel Schulz (Torwarttrainer), Alisa Vetterlein (Torwarttrainerin) und Gerhard Waldhart (Analyst).

In welchem Stadion spielen die VfL-Frauen?

Seit dem Winter 2015 spielen die VfL-Frauen in der AOK-Arena. In die Arena passen insgesamt 5200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Davon sind 1700 Sitzplätze und 3500 Stehplätze. Im Gästeblock gibt es 998 Plätze.

An besonderen Spieltagen, wie beispielsweise Spiele in der Champions League, spielen die VfL-Frauen in der Volkswagen-Arena.

So gelingt die Anreise zur AOK-Arena in Wolfsburg

Das Tagesticket kann auch als ÖPNV-Ticket genutzt werden. An Heimspieltagen können Fußballfans ab vier Stunden vor Anpfiff bis Betriebsschluss mit den Bussen der WVG fahren. „Alle Dauerkarten des VfL Wolfsburg gelten an Bundesliga-Heimspieltagen ab vier Stunden vor Spielbeginn bis zum Betriebsschluss als Fahrschein für Bus und Bahn im Verbundtarif Region Braunschweig“, heißt es auf der Webseite des VfL Wolfsburg.

In die AOK-Arena passen 5200 Zuschauerinnen und Zuschauer. (Archivbild) Foto: BZV

Fernzüge fahren aus Berlin und Frankfurt nach Wolfsburg und auch an den Regionalverkehr aus Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Magdeburg ist Wolfsburg gut angebunden. Der Fußweg vom Hauptbahnhof zur Arena beträgt ungefähr 20 Minuten.

Von der A2 aus Richtung Hannover oder Potsdam kommend, können Stadionbesucherinnen und -besucher die Ausfahrt 58 Kreuz Wolfsburg/Königslutter nehmen und auf die A 39 in Richtung Wolfsburg/Flechtorf fahren. Fahren Sie dann bei Ausfahrt 3 Wolfsburg-West Richtung Wolfsburg (L321/Heinrich-Nordhoff-Str.). Dann nehmen Sie die Auffahrt auf die Berliner Brücke/L322. Am Ende der Brücke/L322 biegen Sie rechts auf die B188 (Oebisfelder Straße) ab.

Wenn Sie aus Richtung Kassel kommen, fädeln Sie sich bei der Ausfahrt 64 Dreieck Salzgitter in A 39 Richtung Berlin/Braunschweig/Salzgitter ein. Bei Ausfahrt 3 Wolfsburg-West fahren Sie Richtung Wolfsburg (L321/Heinrich-Nordhoff-Str.) Nehmen Sie dann die Auffahrt auf Berliner Brücke/L322. Am Ende der Brücke/L322 biegen Sie rechts auf die B188 (Oebisfelder Straße) ab.

Die Parkmöglichkeiten im angrenzenden Allerpark sind ausgeschildert.

Adresse der AOK-Arena: Allerpark 2, 38448 Wolfsburg

Wie bezahlt man in der AOK-Arena?

Im gesamten Stadion kann nicht bar bezahlt werden. Gäste können ihre Giro- beziehungsweise EC-Karte, Kreditkarte (VISA und Mastercard) oder ihr Smartphone zum Bezahlen einsetzen. Ebenso gilt die VfL-Pfandkarte als Bezahlmethode. Ausschließlich Tickets, Fanartikel, die VfL-Pfandkarte und deren Guthaben können mit Bargeld bezahlt werden.

Welches Bier und welche Wurst gibt es in der AOK-Arena?

Damit der Stadionbesuch ein echter Genuss wird, gibt es in der AOK-Arena acht Kioske. Angeboten werden Bratwurst, Volkswagen-Currywurst, Pommes, Buletten und Brezeln. Die Preise liegen zwischen 2,10 Euro und 3,30 Euro.

Im Stadion wird Veltins angeboten. Ein halber Liter Veltins Pilsener sowie Veltins Radler kosten 4,30 Euro. 0,33 Liter kosten 3,10 Euro. Alkoholfreie Getränke wie Coca Cola, Fanta, Sprite und Lift kosten 2,70 Euro (0,3 Liter) und 4,10 Euro (0,5 Liter). Ein Wasser ist für 2,70 Euro (0,3 Liter) oder 4 Euro (0,5 Liter) erhältlich. Auch Kaffee (2,10 Euro) sowie Heiße Schokolade (2,80 Euro) gibt es.

Wer überträgt die Spiele der VfL-Frauen?

Das DFB-Pokalfinale (18. Mai, 16.45 Uhr) wird live bei der ARD übertragen. Das Champions-League-Finale am 3. Juni um 18 Uhr gegen FC Barcelona überträgt DAZN.

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Fernsehen zu verfolgen oder gar im Stadion vor Ort zu sein, kann sich auf der Instagramseite der VfL-Frauen informieren.

Spielplan der VfL-Frauen: VfL Wolfsburg kurz vor Saisonende

DFB Pokalfinale, 18. Mai, 16.45 Uhr: VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg

21. Spieltag, 21. Mai, 16 Uhr: SV Meppen gegen VfL Wolfsburg (Bundesliga)

22. Spieltag, 28. Mai, 14 Uhr: VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg (Bundesliga)

Champions-League-Finale, 3. Juni, 16 Uhr: FC Barcelona gegen VfL Wolfsburg

