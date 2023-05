Wolfsburg: Mehrere Anzeigen wegen alkoholisierten Fahrens

Wolfsburg. Wolfsburger Polizei stellt in einer Nacht mehrere Fälle von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr fest – darunter ein E-Scooter-Fahrer.

Ein E-Scooter-Fahrer in Wolfsburg erhielt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Mehrere Autofahrer wurden Sonntagnacht wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)

Die Polizei Wolfsburg stellte Sonntagnacht mehrere Strafanzeigen gegen junge Erwachsene, die unter Alkoholeinfluss im Verkehr teilgenommen hatten. Laut Mitteilung der Polizei führten Beamte im Bereich der Wolfsburger Innenstadt sowie in Heiligendorf innerhalb einer Stunde vier Kontrollen durch, bei denen sie den Einfluss von Alkohol und Drogen feststellten. Allen Personen wurden Blutproben entnommen.

Gegen 1 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 18-jährigen Autofahrer, der auf der Nordsteimker Straße in Schlangenlinien in Richtung Steimker Gärten fuhr, heißt es weiter. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden und stellten eine Anzeige aus.

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße führte die Polizei einen Alkoholtest bei einem 21-Jährigen durch. Der Alkoholwert des Fahrers entsprach 1,13 Promille. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gestellt.

24-Jähriger in Wolfsburg betrunken und unter Drogen auf einem E-Scooter unterwegs

Beinahe zeitgleich fuhr ein E-Scooter-Fahrer im Bereich der Herforder Straße in Schlangenlinien auf dem Fußweg. Kurz bevor der Fahrer angehalten werden konnte, stellte er seinen E-Scooter ab und kam den Beamtinnen zu Fuß entgegen. Nach Angaben der Polizei schwankte er erheblich. Einen angebotenen Alkoholtest lehnte der 24-Jährige ab, gab jedoch an, verschiedene Drogen vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Auch er erhielt eine Strafanzeige, teilt die Polizei in der Pressemitteilung mit.

Nur fünf Minuten später hielt die Polizei einen 20-Jährigen auf der Heßlinger Straße an, der mit erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Polizei nahm dem Fahrer den Führerschein ab – die Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer wurde eingereicht.

Samstagnacht war es ebenfalls zu einer Kontrolle in der Neuen Straße in Heiligendorf gekommen. Bei dem 36-jährigen Fahrer ergab sich einen Promillewert von 1,64 Promille. Auf Wunsch des Zweiradfahrers wurde wenig später ein zweiter Test durchgeführt – dieser wies einen Wert von 1,8 Promille auf. Die angeordnete Blutentnahme wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen. Der 36-Jährige ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

red

