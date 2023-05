Wolfsburgerin gewinnt 5000 Euro in der NDR-Show „Bingo!“

Was für ein Glückspilz: Erst im November war Gisela Springer (67) aus Wolfsburg Studiokandidatin bei „Bingo!“. Nur ein halbes Jahr später traf sie erneut das große Glück. Der Computer hatte die frühere Sekretärin wieder als Studiokandidatin unter zehntausenden Mitspielern ausgelost. Bei ihrem letzten TV-Auftritt bei kam Gisela ins große Finale: Im Spiel „Das süße Glück“ gewann die Wolfsburgerin 5000 Euro, so eine Pressemitteilung.

Dieses Wochenende begann für die Wolfsburgerin wieder mit einer Hotelübernachtung in Hannover. Dort lernte sie ihre Gegenspielerin aus Nordrhein-Westfalen kennen. Am Sonntagnachmittag fand dann die Probe im „Bingo!“-Studio statt. Punkt 17 Uhr startete die Live-Show im NDR Fernsehen. Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Springer direkt. In zwei Spielrunden setzte sie sich durch und zog wieder ins Finale ein. Im Finalspiel „Das süße Glück“ gewann sie in der ersten Runde 2000 Euro. „Das riskiere ich“, meinte sie. Im zweiten Versuch erwischte Springer dann wieder das Feld mit 5000 Euro – wie vor einem halben Jahr. Die Rentnerin hatte überhaupt nicht damit gerechnet, noch einmal ins Finale zu kommen. Die Wolfsburgerin hatte auch noch keine Idee, was sie mit dem Geld machen möchte.

red

