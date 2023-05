Wolfsburg: Unfall mit Bus – eine Person leicht verletzt

Nach einem Unfall hat ein Linienbus die Kreuzung zwischen Velstove und Brackstedt blockiert. Der Unfall wurde um 7.40 Uhr auf der K31/K46 in Brackstedt, in Höhe Am Lerchenberg gemeldet. Für etwa 40 Minuten war die Strecke in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Nach Angaben des Polizeipressesprechers wurde eine Person leicht verletzt und vorsorglich in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Über den Unfallhergang ist momentan nichts weiter bekannt. Die Sperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

RED

