81-jähriger Radfahrer von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Ein 81-jähriger Radfahrer ist in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann aus Hameln stieß am Freitagnachmittag gegen den an ihm vorbeifahrenden Lkw und geriet unter den Wagen, wie die Polizei mitteilte.

Die Ursache für den Unfall war am Samstag zunächst unklar. Der 45-jährige Lkw-Fahrer, der sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss, stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt.

Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Bad Bentheim schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wollte am Freitagnachmittag eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange überholen, wie die Polizei mitteilte.

Aufgrund von Gegenverkehr brach er seinen Überholvorgang jedoch ab. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der die Fahrzeugschlange ebenfalls überholen wollte, bemerkte das zu spät und fuhr auf den Motorradfahrer auf. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Autobahn 27

Bei einem Autounfall auf der Autobahn 27 im Landkreis Cuxhaven sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren am Freitagabend zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A27 wurde in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede vorübergehend gesperrt. Weitere Details sowie eine genaue Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

Fünf Menschen bei Wohnungsbrand in Bremerhaven leicht verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Eine Erdgeschosswohnung in dem Gebäude im Stadtteil Geestemünde stand am Samstagmorgen in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer drohte kurzzeitig auf weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus überzugreifen.

Die verletzten Personen wurden vor Ort behandelt. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Brand war am Samstag zunächst unklar.

dpa

