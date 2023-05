Polizei Wolfsburg stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Die Polizei stoppte einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer, der mit einer 21-Jährigen unterwegs war in Wolfsburg (Symbolfoto).

Die Polizei hat am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr in Westhagen einen mit zwei Personen besetzten E-Scooter gestoppt. Ein 22-jähriger Mann aus Emden steuerte das Gefährt, der verbotenerweise eine Frau, 21 Jahre aus Wolfsburg, mitfahren ließ. Der Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stoppten das Fahrzeug im Erfurter Ring.

Bei der Kontrolle stellten die Ermittler Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest an einem mobilen Testgerät ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem Emdener wurde daraufhin im Klinikum Wolfsburg von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohol eingeleitet.

